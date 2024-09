Nghệ An: Sôi nổi hoạt động duyệt nghi thức đội chào mừng lễ Quốc khánh 2/9

Dịp kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, nhiều địa phương diễn ra hoạt động văn hóa, văn nghệ hết sức sôi nổi. Trong đó ấn tượng nhất là thi duyệt nghi thức Đội.

Duyệt nghi thức Đội là một trong những hoạt động khá nổi bật được nhiều địa phương tổ chức để chào mừng lễ Quốc khánh hàng năm. Hoạt động này luôn tạo nên không khí hết sức trang nghiêm, vui tươi, rộn ràng, được Nhân dân vô cùng quan tâm.

Sau thời gian liên tục luyện tập bài bản, đúng ngày lễ kỷ niệm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, các đội sẽ sôi nổi thi đua, tranh tài, Ban tổ chức sẽ lựa chọn theo tiêu chí để trao thưởng để động viên, khuyến khích, ghi nhận sự nỗ lực của các em thiếu nhi.

Tiếng trống đội vang lên giòn giã từng nhịp, những hàng thẳng tắp nghiêm trang, các đội viên bước đều theo khẩu lệnh của chỉ huy, chậm rãi rước ảnh Bác Hồ tiến vào lễ đài.

Rực rỡ cờ hoa, không khí trang nghiêm, thi duyệt nghi thức Đội trở thành hội thi lớn trong tâm khảm bao người dân, bao thế hệ, cho tới nay vẫn luôn được diễn ra vào các dịp lễ lớn trọng đại của đất nước.

Đội viên dù độ tuổi còn khá nhỏ, tuy nhiên tham gia lại hết sức hăng say, trách nhiệm. Với các em, được luyện tập, được đứng trong hàng ngũ, được duyệt nghi thức Đội trong ngày Lễ Quốc khánh là một niềm tự hào.

Trước khi diễn ra duyệt nghi thức Đội, địa phương, các liên đội thực hiện nghi lễ dâng hoa, dâng hương tới các anh hùng liệt sĩ. Thông qua các chương trình lễ góp phần giáo dục thêm cho thế hệ trẻ về tình yêu quê hương, đất nước, nhớ tới công lao của các thế hệ cha ông đã dựng xây nên Tổ quốc đẹp tươi như ngày hôm nay.

Trong không khí cùng khắp cả nước đón chào kỷ niệm ngày lễ lớn của dân tộc, khắp nơi tại Nghệ An diễn ra nhiều hoạt động lễ, văn hóa, văn nghệ hết sứ vui tươi, rộn ràng. Người dân ở các địa phương từ miền biển tới miền núi, người dân tộc thiểu số luôn dành thời gian để tham gia các hoạt động tri ân, chào mừng.

Cùng với hoạt động thi duyệt nghi thức Đội thì các địa phương còn tổ chức nhiều hoạt động như cắm trại, văn nghệ, các hoạt động thể thao hết sức thu hút, sôi nổi.

Video thi duyệt nghi thức Đội chào mừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: kinhtedothi.vn