Nghệ An: Sôi nổi Giải điền kinh xã Yên Thành năm 2026

Các vận động viên tranh tài tại 7 nội dung thuộc chương trình Đại hội Thể dục Thể thao xã Yên Thành lần thứ I năm 2026. (Ảnh: Thái Dương)

Giải đấu là một trong 7 nội dung thuộc chương trình Đại hội Thể dục Thể thao xã Yên Thành lần thứ I năm 2026, thu hút hơn 50 vận động viên đến từ các xóm tham gia. Các vận động viên tranh tài ở các cự ly 100m, 200m và 400m dành cho cả nam và nữ, tạo nên không khí thi đấu sôi nổi, hào hứng.

Phát biểu tại chương trình, đại diện lãnh đạo địa phương nhấn mạnh, việc tổ chức giải không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong nhân dân mà còn khơi dậy tinh thần thi đua lao động, sản xuất, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh.

Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Dương tới dự và trao giải cho các vận động viên xuất sắc.

Thông qua giải đấu, phong trào “toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tiếp tục được lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng, phục vụ tốt hơn cho học tập, lao động và sáng tạo.

Đây cũng là dịp để địa phương rà soát, đánh giá chất lượng phong trào thể thao cơ sở, đồng thời phát hiện, tuyển chọn những vận động viên có tiềm năng để bồi dưỡng, chuẩn bị tham gia Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An năm 2026.

Kết thúc giải, Ban Tổ chức đã trao các bộ huy chương Nhất, Nhì, Ba cho những vận động viên đạt thành tích cao ở từng nội dung thi đấu, ghi nhận sự nỗ lực và tinh thần thi đấu hết mình của các vận động viên.

Khép lại giải đấu, thành công của Giải điền kinh xã Yên Thành không chỉ nằm ở những tấm huy chương được trao mà còn ở tinh thần thể thao lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Đây sẽ là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, góp phần xây dựng nguồn nhân lực khỏe mạnh, năng động, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Tác giả: Lê Quyết

