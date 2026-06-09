CLB Hà Nội nhận Huân chương Lao động hạng nhì

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương trao Huân chương Lao động hạng nhì cho lãnh đạo CLB Hà Nội (bìa trái) - Ảnh: NGỌC LÊ

Tối 8-6 tại Hà Nội, CLB Bóng đá Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (2006 - 2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì, phần thưởng cao quý do Đảng và Nhà nước trao tặng, ghi nhận những đóng góp bền bỉ của nhiều thế hệ tập thể CLB đối với sự phát triển của bóng đá thủ đô nói riêng và nền bóng đá Việt Nam nói chung.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đã trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì cho CLB Hà Nội.

Ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) - chia sẻ: "Trong chặng đường 20 năm, với sự chuyên nghiệp, bài bản và khát vọng không ngừng nghỉ, CLB Hà Nội đã mang đến lối chơi cống hiến, giàu bản sắc, sự phát triển ổn định và bền vững. CLB Hà Nội góp phần thúc đẩy bóng đá Việt Nam ngày càng hấp dẫn, cạnh tranh, khẳng định được vị trí trên bản đồ thể thao khu vực và quốc tế".

Ông Trần Quốc Tuấn khẳng định "sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong hai thập kỷ qua in đậm dấu ấn của các huấn luyện viên, chuyên gia và các thế hệ cầu thủ xuất sắc đến từ đội bóng thủ đô".

Tại sự kiện, UBND TP Hà Nội cũng trao tặng bằng khen cho một số huấn luyện viên, cầu thủ của CLB Hà Nội.

Tập đoàn T&T Group tặng thưởng 1 tỉ đồng cho huấn luyện viên Cristiano Roland và các cầu thủ U17 Hà Nội có đóng góp xuất sắc cùng U17 Việt Nam, mang về tấm vé dự vòng chung kết U17 World Cup đầu tiên trong lịch sử.

Huấn luyện viên Cristiano Roland cùng một số thành viên U17 Hà Nội nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, sau những đóng góp giúp U17 Việt Nam giành vé dự U17 World Cup - Ảnh: NGỌC LÊ

Phó chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn T&T, Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội - ông Đỗ Vinh Quang chia sẻ: "Huân chương Lao động hạng nhì là phần thưởng danh giá, là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Chính phủ đối với những thành tích, đóng góp mà CLB Hà Nội đã cống hiến cho nền bóng đá nước nhà.

Trong những năm tiếp theo, CLB Hà Nội quyết tâm tiến gần hơn tới những chuẩn mực của bóng đá châu lục, đồng thời tiếp tục đổi mới mạnh mẽ để đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của bóng đá hiện đại. Chúng tôi sẽ không ngừng nâng tầm công tác quản trị, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, y học thể thao, đầu tư bài bản hơn nữa cho hệ thống đào tạo trẻ và phát triển bóng đá học đường".

Thành lập vào năm 2006 bởi Chủ tịch sáng lập Đỗ Quang Hiển, đội bóng với tên gọi tiền thân là CLB Hà Nội T&T xuất phát từ Giải hạng ba, cấp độ thấp nhất trong hệ thống thi đấu quốc gia.

Với chiến lược phát triển rõ ràng, CLB đã vượt qua những khó khăn ban đầu để làm nên kỳ tích 3 năm thăng 3 hạng, tạo nên câu chuyện thăng tiến ấn tượng nhất lịch sử bóng đá Việt Nam và vươn lên trở thành một thế lực bóng đá hàng đầu. 20 năm qua, CLB Hà Nội đã giành 6 chức vô địch V-League, 3 Cúp quốc gia, 5 Siêu cúp quốc gia.

CLB Hà Nội cũng là CLB có cầu thủ đoạt Quả bóng vàng Việt Nam nhiều nhất (7), sở hữu nhiều Vua phá lưới V-League nhất (7), và là CLB Việt Nam chơi nhiều trận nhất tại các cúp châu lục (49).

Tác giả: Ngọc Lê

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ