Thầy Park khoác vai Lee Kang-in ở World Cup 2026

HLV Park Hang-seo và Lee Kang-in, ngôi sao đắt giá nhất đội hình tuyển Hàn Quốc tại World Cup hè này. Tiền vệ thuộc biên chế Paris Saint-Germain đang được Transfermarkt định giá 28 triệu euro. Ảnh: Park Hang-seo.

Sáng 9/6, HLV Park Hang-seo đăng tải trên trang Facebook cá nhân hình ảnh chụp cùng đội tuyển Hàn Quốc tại thành phố Salt Lake, tiểu bang Utah, Mỹ. Đây là nơi đại diện tới từ xứ sở kim chi đang hội quân, trước khi di chuyển tới Mexico để thi đấu 3 trận tại bảng A.



Tại vòng bảng World Cup hè này, Hàn Quốc gặp Cộng hoà Czech ngày 12/6, Mexico ngày 19/6 và Nam Phi ngày 25/6. Trong thời gian chuẩn bị cho giải vô địch thế giới, đối thủ của tuyển Việt Nam tại bảng E Asian Cup 2027 có 10 trận giao hữu, thắng 6, thua 3 và hoà 1.

"World Cup đang đến", HLV Park Hang-seo viết.

Về thành phần ban huấn luyện, ông Park đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Hỗ trợ ĐTQG. Công việc chính của cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam là điều phối, hỗ trợ công tác chuyên môn và quản lý khâu vận hành cũng như hậu cần. Ông Park còn đang là một trong những Phó chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Hàn Quốc (KFA).



Nhà cầm quân 68 tuổi là người am hiểu và có kinh nghiệm 28 năm làm việc tại quê nhà. Khi còn là cầu thủ, ông Park dành cả sự nghiệp chơi bóng tại Hàn Quốc (từ ăn tập lúc trẻ năm 1977 tới khi giải nghệ năm 1988).



Sau đó, vị chiến lược gia sinh năm 1957 dẫn dắt các cấp độ đội tuyển và CLB Hàn Quốc từ năm 2000 tới 2017. Đáng chú ý, năm 2002, ông Park góp mặt trong dàn trợ lý của HLV trưởng Guus Hiddink giành hạng tư World Cup 2002. 2026 là kỳ World Cup thứ hai ông tham dự.



Sau khi tuyển Hàn Quốc kết thúc hành trình tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, ông Park sẽ bắt tay vào công việc tại Kanchanaburi Power, CLB thi đấu tại Thai League 2 mùa tới. Vị thuyền trưởng 68 tuổi chính thức ký hợp đồng có thời hạn 2 năm làm HLV trưởng đội bóng có biệt danh “Ngựa Sắt” cuối tháng 5 vừa qua.

Tác giả: Nam Giang

Nguồn tin: znews.vn