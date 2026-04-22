Nghệ An sẽ xây dựng, sửa chữa 229 căn nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Tham dự chương trình có đồng chí Thiếu tướng Lê Văn Trung - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Chính uỷ Quân khu 4; đại diện các Phòng, ban Quân khu 4; Thủ trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An; đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thành phố Huế.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Thái Văn Thành – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành, các xã, phường cùng các đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Chiến tranh đã lùi xa nhưng hậu quả của chiến tranh, đặc biệt là hậu quả của chất độc hóa học vẫn còn dai dẳng, nỗi đau của nó vẫn hằn sâu lên các thế hệ sau này. Vì vậy, Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học không chỉ là hỗ trợ về vật chất, càng không chỉ là dựng lên một mái nhà mới; đó còn là sự tri ân bằng hành động, là mệnh lệnh từ trái tim, là bổn phận chính trị và đạo lý uống nước nhớ nguồn của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.

Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, từ năm 2023 đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 20.802 căn nhà (trong đó xây mới 14.381 căn, sửa chữa 6.421 căn), với tổng kinh phí trên 3.116 tỷ đồng. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh đã thực sự trở thành một phong trào sâu rộng, lan tỏa tinh thần sẻ chia trong toàn xã hội.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, huy động cả hệ thống chính trị, các tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân tham gia, bảo đảm kịp thời, quyết liệt, đồng bộ, thiết thực và hiệu quả, với niềm tin và tinh thần quyết tâm cao nhất, tỉnh Nghệ An phát động Lễ xuất quân thực hiện Chương trình “Hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học” trên địa bàn tỉnh.

Toàn tỉnh hiện có 4.330 đối tượng bị nhiễm chất độc da cam. Trong đó, các trường hợp là con đẻ của người bị nhiễm chất độc da cam, có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở xuống cấp, dột nát sẽ được xem xét hỗ trợ về nhà ở. Theo kế hoạch, dự kiến xây dựng và sửa chữa 229 căn nhà cho các đối tượng đủ điều kiện; trong đó có 120 căn xây mới và 109 căn sửa chữa. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là hơn 10,4 tỷ đồng. Dự kiến đến ngày 25/7/2026, toàn bộ số nhà trên sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần giúp các gia đình ổn định cuộc sống, vươn lên khắc phục khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành phát động Lễ xuất quân

Để hoàn thành từng căn nhà đúng tiến độ, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, phấn đấu về đích sớm nhất có thể, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành yêu cầu các ngành, các cấp, các địa phương, các đơn vị liên quan được giao nhiệm vụ phải bắt tay ngay vào triển khai thực hiện, phân công thật rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm.

Đồng thời, đề nghị các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các phường, xã, Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm; cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể Nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, chung tay góp sức, góp công, góp của… để chương trình không chỉ thành công về mặt tiến độ mà còn lan tỏa mạnh mẽ giá trị nhân văn, trách nhiệm xã hội và niềm tin của Nhân dân vào chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước. “Mỗi căn nhà được khởi công và hoàn thành sẽ là điểm tựa để các gia đình chính sách, người có công và con em họ thêm vững lòng, thêm niềm tin, thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống” – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành nhấn mạnh.

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, UBND tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, các Sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân để triển khai chương trình với quyết tâm cao nhất.

Thiếu tướng Lê Văn Trung - Phó Chính uỷ Quân khu 4 phát biểu

Thiếu tướng Lê Văn Trung - Phó Chính uỷ Quân khu 4 cho biết, năm 2025, lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu hỗ trợ xây dựng tổng số 554 căn nhà, với tổng số tiền hơn 37 tỷ đồng; huy động lực lượng tham gia giúp dân xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn gần 26.000 lượt người với hơn 122.000 ngày công, gần 700 lượt phương tiện các loại.

Các đại biểu cùng các đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Để những mái nhà được dựng lên thực sự bền vững, ấm áp và trọn vẹn ý nghĩa, Thiếu tướng Lê Văn Trung đề nghị Bộ CHQS các tỉnh, thành phố và các cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động tham mưu cho UBND các tỉnh, thành phố lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố và các Sở, ban, ngành đoàn thể địa phương, UBND các xã, phường tổ chức hỗ trợ nhân công, phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu trong quá trình xây dựng nhà ở trên địa bàn.

Quang cảnh buổi lễ Quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ tham gia Chương trình lần này không chỉ là nhiệm vụ, mà là tình cảm, là danh dự; hãy làm việc bằng tất cả trách nhiệm và trái tim của mình, để mỗi viên gạch, mỗi mái nhà dựng lên đều chứa đựng nghĩa tình quân - dân, đều mang hơi ấm của “Bộ đội Cụ Hồ” đến với gia đình nạn nhân chất độc da cam. Sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ liên quan khi có yêu cầu của Bộ Tư lệnh Quân khu và hiệp đồng của địa phương trên địa bàn đóng quân. Các cơ quan, đơn vị cần xác định rõ việc thực hiện Chương trình là nhiệm vụ cấp bách, mang tính nhân đạo, nhân văn sâu sắc, phải quyết liệt thực hiện và hoàn thành xong trước ngày 10/7/2026.

Phó Chính uỷ Quân khu 4 đề nghị UBND các tỉnh, thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, huy động các nguồn lực, cơ sở vật chất theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt chú trọng đến con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn để không còn những mái nhà tạm bợ, dột nát, không để ai bị bỏ lại phía sau…

Bà Nguyễn Thị Hoà đại diện đối tượng được hỗ trợ thuộc xã Hưng Nguyên bày tỏ sự xúc động sâu sắc, gửi lời cảm ơn chân thành trước sự quan tâm, chăm lo kịp thời của Chính quyền các cấp đã giúp các gia đình có thêm điểm tựa vững chắc trong cuộc sống

Thượng tá Nguyễn Toàn Thắng - Chính uỷ Trung đoàn 764 quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi mục tiêu của chương trình; quyết tâm hoàn thành hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà đúng tiến độ đề ra, lập thành tích thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7; góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội và cấp ủy, chính quyền địa phương

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn