Nghệ An sẽ gắn mã định danh cho khoảng 500 ngàn bất động sản

Sở Xây dựng Nghệ An đang phối hợp với các đơn vị rà soát, triển khai kê khai mã định danh sản phẩm bất động sản theo quy định tại Nghị định 357 của Chính phủ.

Nghị định 357 quy định về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, bắt đầu từ tháng 3/2026, các bất động sản sẽ được cấp mã định danh điện tử.

Khu vực phường Trường Vinh nơi có nhiều dự án chung cư



Theo đó, mỗi căn nhà, chung cư hoặc nhà riêng lẻ và bất động sản trong công trình xây dựng sẽ có một "căn cước số" riêng, tích hợp đầy đủ thông tin pháp lý, tình trạng sử dụng và lịch sử giao dịch.

Theo thống kê của Sở Xây dựng, Nghệ An hiện có khoảng 500 ngàn bất động sản là nhà ở, căn hộ chung cư tại các dự án đô thị, nhà ở. Trong đó có nhiều dự án bất động sản có tới hàng nghìn sản phẩm, khối lượng kê khai để thực hiện mã định danh là rất lớn.

Định danh bất động sản sẽ tạo cơ sở dữ liệu các hoạt động tiếp theo, từ việc kiểm soát, minh bạch các giao dịch bất động sản; hạn chế tình trạng đầu cơ, "lướt sóng".

Tác giả: T. Thành

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn