Năm 2026, tỉnh Nghệ An sẽ đấu giá 23 khu đất với hơn 210.000m2

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 254/KH-UBND về việc đấu giá quyền sử dụng các khu đất, thửa đất đã giao Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, khai thác trên địa bàn tỉnh trong năm 2026.

Việc ban hành Kế hoạch nhằm chủ động tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất bảo đảm kịp thời; khai thác có hiệu quả quỹ đất trên địa bàn tỉnh, kịp thời đưa đất vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của người dân và doanh nghiệp, tạo nguồn thu cho ngân sách, bổ sung nguồn vốn đầu tư công, phúc lợi xã hội.

Qua đó, góp phần giải quyết nhu cầu về nhà ở, nâng cao chất lượng nhà ở của người dân; xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật các khu đất đấu giá nhằm hoàn chỉnh các khu đô thị, các khu dân cư nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại; giải quyết nhu cầu cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ. Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Khu đất thu hồi trường ĐH Vạn Xuân được tổ chức đấu giá.

Theo đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức đấu giá đối với 23 khu đất với tổng diện tích khoảng 210.682,98 m².

Trong đó, có 12 khu đất chuyển tiếp từ năm 2025 với diện tích 105.982,6 m² và 11 khu đất đăng ký mới với diện tích 104.700,38 m².

Trên cơ sở hồ sơ đề xuất của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiến hành thẩm định, tham mưu UBND tỉnh Nghệ phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất, xác định giá khởi điểm, quyết định đấu giá, quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, quyết định giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người trúng đấu giá theo thẩm quyền và thực hiện các nội dung khác có liên quan.

Sở Xây dựng thực hiện thẩm định, tham mưu cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết hoặc chấp thuận bằng văn bản đối với Quy hoạch tổng mặt bằng của các khu đất. Cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị và nông thôn, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở đã được UBND tỉnh phê duyệt.

UBND các phường, xã phối hợp công bố Kế hoạch và danh mục đất đấu giá trên Cổng Thông tin điện tử cấp phường/xã. Trên cơ sở đề xuất của Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND cấp xã thực hiện thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng theo thẩm quyền; phối hợp quản lý các khu đất, cử đại diện giám sát cuộc đấu giá và ban hành quyết định cho thuê đất, ký hợp đồng thuê đất, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; bàn giao đất trên thực địa cho người trúng đấu giá là cá nhân…

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: phapluatplus.baophapluat.vn