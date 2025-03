Nghệ An sẽ rút ngắn 40% thời gian làm thủ tục hành chính cho dân

Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước (16.490km2), đứng thứ tư về quy mô dân số với hơn 3,3 triệu người. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tỉnh Nghệ An năm 2024 ước đạt 9,01%, đứng thứ 13 cả nước. Năm 2024, Nghệ An thu hút vốn FDI đạt gần 1,75 tỉ USD, đứng thứ 8/63 tỉnh, thành. Đây là năm thứ ba liên tiếp Nghệ An đứng trong top 10 cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài.