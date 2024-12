Nghệ An sẽ hợp nhất 12 sở ngành để giảm đầu mối

76 tỉ đồng hỗ trợ cán bộ dôi dư sau sáp nhập xã, huyện Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động, người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính; với tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 76 tỉ đồng. Dự kiến có 1.355 người được hưởng chính sách dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính trong giai đoạn 2025-2029. Theo Sở Nội vụ Nghệ An với cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện và cấp xã dôi dư sẽ giảm theo lộ trình hoàn thành trong vòng 5 năm theo quy định.