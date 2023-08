Nghệ An: Sau 5 năm cổ phần hoá, Công ty Nông công nghiệp 3/2 làm ăn ra sao?

CTCP Nông công nghiệp 3/2 (tiền thân là Công ty TNHH MTV Nông - Công nghiệp 3/2) được thành lập ngày 4/11/2010, có trụ sở và nhà máy tại xã Minh Hợp, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An. Đến tháng 10/2018, công ty này được chuyển đổi từ doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước sang công ty cổ phần có vốn nhà nước không chi phối.

CTCP Nông công nghiệp 3/2 hiện có vốn điều lệ gần 16 tỷ đồng, trong đó nhà nước nắm giữ hơn 34% cổ phần. Hiện, ông Nguyễn Nam Thuyên là người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc công ty, ông Trương Văn Hiền (SN 1955) là Chủ tịch HĐQT công ty này. Ông Trương Văn Hiền cũng là Chủ tịch HĐQT của Agrimex Nghệ An.

Hoạt động kinh doanh chính của Nông công nghiệp 3/2 là sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nông sản. Trong đó, cao su khô, chè khô là hai sản phẩm kinh doanh chính. Hoạt động sản xuất kinh doanh có xu hướng phát triển tương đối ổn định trong những năm trước. Tuy nhiên, đến năm 2022, doanh nghiệp này lại báo lỗ lớn.

Được biết, công ty này dự định tăng vốn điều lệ khoảng 10,08 tỷ đồng. Mục đích của việc tăng vốn điều lệ nhằm đầu tư, thực hiện dự án sản xuất kinh doanh chè. Tuy nhiên, việc này không thực hiện được do phía cổ đông nhà nước bác bỏ vì không phù hợp với định hướng thoái vốn tại các doanh nghiệp mà nhà nước không cần nắm giữ.

Theo tìm hiểu của PV, năm 2022, Nông công nghiệp 3/2 có tổng doanh thu hơn 23,8 tỷ đồng (đạt 78,12% chỉ tiêu kế hoạch đặt ra), và báo lỗ hơn 2,01 tỷ đồng (lỗ luỹ kế đến ngày 31/12/2022 hơn 2,46 tỷ đồng).

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Nông công nghiệp 3/2 nằm ở mức 31,8 tỷ đồng, trong đó, hàng tồn kho hơn 5,4 tỷ đồng, chi phí đầu tư xây dựng chưa kết chuyển tăng tài sản hơn 13,3 tỷ đồng, giá trị khấu hao của TSCĐ hơn 5,5 tỷ đồng… Bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của doanh nghiệp này hơn 10,6 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu hơn 13,5 tỷ đồng.

Theo báo cáo của đơn vị này, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận không đạt kế hoạch đề ra do nhiều nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan, nhưng cơ bản vẫn là do ảnh hưởng bởi biến động giá cả của thị trường cũng như khó khăn trong vấn đề tiêu thu sản phẩm. Bên cạnh đó, khoản thu % sản lượng thấp không bù đắp được cho chi phí quản lý và xây dựng cơ sở vật chất. Tình hình tài chính khó khăn do trước và sau bàn giao còn khoản lỗ, không có vốn lưu động trong khi chưa phát hành được cổ phiếu dẫn đến phải linh hoạt trong điều hành cũng như sử dụng dòng vốn.

Trong giai đoạn 2019 - 2021, doanh thu thuần của Nông công nghiệp 3/2 có sự tăng trưởng khá khi năm 2019 đạt 15,8 tỷ đồng, tăng lên 23,3 tỷ đồng năm 2020 và đạt đỉnh 34,2 tỷ đồng năm 2021. Lợi nhuận cũng tỷ lệ thuận với doanh thu khi báo lỗ 86 triệu đồng vào năm 2019, năm 2020 ngược dòng báo lãi hơn 340 triệu đồng và đạt đỉnh lãi hơn 680 triệu đồng năm 2021.

Điểm đáng chú ý trong bức tranh tài chính của Nông công nghiệp 3/2 có lẽ đến từ dòng tiền. Bảng lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp thể hiện dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp đều âm trong những năm qua và ngày một trầm trọng hơn.

Cụ thể, năm 2019, dòng tiền kinh doanh của Nông công nghiệp 3/2 âm 356 triệu đồng, năm 2020 âm 827 triệu đồng và năm 2021 âm tới gần 2 tỷ đồng.

Dòng tiền kinh doanh biểu thị cho việc hoạt động kinh doanh có thu được tiền về không. Dòng tiền âm có nghĩa rằng công ty chỉ ghi nhận lãi trên sổ sách chứ không thu được tiền về.

Năm 2023, Nông công nghiệp 3/2 đặt chỉ tiêu doanh thu hơn 35,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2,5 tỷ đồng.

