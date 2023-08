Mong muốn có nhiều doanh nghiệp Thái Lan đến đầu tư tại Nghệ An

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ và đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Du lịch, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị “Gặp gỡ Thái Lan” diễn ra nhân dịp kỷ niệm 10 năm nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược giữa Việt Nam – Thái Lan.

Trong những năm qua, quan hệ hợp tác giữa hai nước đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, trong đó hợp tác về phát triển kinh tế là điểm nhấn. Nhiều địa phương ở Việt Nam và Thái Lan đã trở thành đối tác quan trọng của nhau.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ chia sẻ về tiềm năng, lợi thế và những kết quả tỉnh Nghệ An đạt được trong thu hút đầu tư thời gian qua

Tại phiên thảo luận "Hành lang kinh tế Đông Tây (EWEC): Thúc đẩy hợp tác và hội nhập chuỗi cung ứng", thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đã giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh về tài nguyên thiên nhiên, hạ tầng giao thông, nguồn nhân lực; thông tin về những kết quả kinh tế - xã hội đạt được trong thời gian qua, đặc biệt gửi đến hội nghị thông điệp về môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và luôn tạo điều kiện tối đa cho các nhà đầu tư thông qua các chính sách về thuế, thuê quyền sử dụng đất, thủ tục đầu tư cũng như mặt bằng sạch để nhà đầu ư triển khai thực hiện các dự án một cách thuận lợi nhất... Điều này được minh chứng, khi trong năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, Nghệ An luôn đứng ở top đầu các tỉnh, thành trong cả về thu hút các dự án đầu tư nước ngoài (FDI).

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày tại hội nghị của các doanh nghiệp Thái Lan (ảnh Nguyễn Toàn)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ chụp hình lưu niệm cùng các doanh nghiệp đến từ Thái Lan (Ảnh Nguyễn Toàn)

Hiện nay, Tỉnh đang tập trung ưu tiên thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh công nghệ cao, thân thiện với môi trường, tạo ra nhiều việc làm cho người lao động trên địa bàn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ mong thời gian tới mối quan hệ ngoại giao giữa Thái Lan và tỉnh Nghệ An sẽ được tăng cường, khăng khít hơn nữa tạo ra nhiều cơ hội để các nhà đầu tư Thái Lan đến tìm hiểu và đầu tư tại Nghệ An. Khẳng định Nghệ An có tiềm năng về lĩnh vực nông nghiệp, với nhiều sản phẩm phong phú, đa dạng, chất lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn có nhiều doanh nghiệp Thái Lan đầu tư ở lĩnh vực này cùng với đó là quan tâm đầu tư lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Cũng nhân tại hội nghị này, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Đệ đề nghị Tập đoàn WHA đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án hạ tầng khu công nghiệp WHA tại Nghệ An giai đoạn 2.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An kết nối làm việc với Đoàn công tác Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Nikorndej Balankura (Ảnh Nguyễn Toàn)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ tặng quà lưu niệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Nikorndej Balankura (Ảnh Nguyễn Toàn)

Phát biểu tại hội nghị, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Nikorndej Balankura cảm ơn các đại biểu đã chia sẻ những ý kiến rất sáng tạo và bổ ích cả ở chủ đề năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao; cùng với định hướng cụ thể trong việc thúc đẩy hội nhập chuỗi cung ứng qua khu vực Hành lang kinh tế Đông - Tây. Từ đó góp phần nâng cao vai trò của Thái Lan và Việt Nam trong các khung hợp tác của Tiểu vùng sông Mê Kông và Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong gồm 5 nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam.

Đại sứ tin tưởng rằng Hội nghị “Gặp gỡ Thái Lan” lần thứ nhất sẽ là bước đi quan trọng để tăng cường sự kết nối giữa Thái Lan và Việt Nam trên mọi lĩnh vực, tạo điều kiện cho cả 2 nước có thể đạt được mục tiêu thương mại 25 tỉ đôla Mỹ trong năm 2025 và đưa Thái Lan trở thành nhà đầu tư nước ngoài đứng thứ 5 tại Việt Nam trong tương lai gần.

