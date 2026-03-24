Nghệ An: Sản xuất công nghiệp tiếp tục là điểm sáng trong tăng trưởng kinh tế quý I

Quang cảnh cuộc họp (Ảnh: Kim Oanh)

Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Thanh Hải cho biết, trong bối cảnh còn nhiều yếu tố bất định, kinh tế - xã hội của tỉnh trong 3 tháng đầu năm vẫn giữ được sự ổn định và đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các lĩnh vực.

Trong đó, sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, đóng vai trò động lực quan trọng cho nền kinh tế. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 16,9% so với cùng kỳ năm trước; riêng lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo tăng khoảng 17,5%. Nhiều sản phẩm chủ lực ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng như linh kiện điện tử, tôn thép, sản lượng điện…

Cùng với công nghiệp, lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản phát triển tương đối ổn định nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi. Diện tích gieo trồng vụ Xuân đạt gần 123 nghìn ha; diện tích trồng rừng tăng khá; sản lượng thủy sản cơ bản giữ vững so với cùng kỳ.

Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phục hồi, thị trường hàng hóa ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt hơn 37 nghìn tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh, đạt trên 1,26 tỷ USD. Du lịch cũng ghi nhận tín hiệu tích cực với gần 2,5 triệu lượt khách.

Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả khả quan với hơn 8.300 tỷ đồng, tăng trên 32% so với cùng kỳ. Công tác thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc khi tỉnh cấp mới và điều chỉnh hàng chục dự án với tổng vốn đăng ký lớn, trong đó nổi bật là dự án Nhà máy nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập – dự án FDI có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Về đầu tư công, tỉnh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn, nhất là các dự án trọng điểm. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân hiện vẫn còn thấp so với kế hoạch, cần tiếp tục có giải pháp quyết liệt trong thời gian tới.

Các lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm thực hiện hiệu quả. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, các hoạt động chăm lo cho người có công, đối tượng chính sách được triển khai kịp thời. Công tác giải quyết việc làm đạt kết quả tích cực với hơn 11.700 lao động có việc làm mới.

Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 được tổ chức thành công, đúng quy định với tỷ lệ cử tri tham gia cao.

Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác tuyển quân hoàn thành 100% chỉ tiêu đề ra.

Trong quý II, UBND tỉnh xác định tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tập trung đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, bám sát kịch bản tăng trưởng của từng ngành, lĩnh vực. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, đề án trọng điểm. Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm đạt từ 10,5–11,5%.

Với những kết quả đạt được trong quý I, có thể khẳng định, nền kinh tế của tỉnh Nghệ An đang có khởi đầu thuận lợi, tạo nền tảng quan trọng cho việc thực hiện các mục tiêu cả năm.

Tuy nhiên, trong bối cảnh vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi các cấp, ngành và địa phương tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành; tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, qua đó quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đã đề ra, góp phần đưa kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển bền vững trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Tác giả: Lê Quyết

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn