Nghệ An: Quỳ Châu trong những ngày đầu ra quân cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm trước, trong và sau tết

Quỳ Châu là huyện miền núi vùng cao của tỉnh Nghệ An với địa hình phức tạp, cách trung tâm tỉnh 150 km về phía Tây Bắc, có diện tích tự nhiên 105.746,78 ha, dân số 57.813 người, trong đó dân số đồng bào dân tộc thiểu số 45.580 người (chủ yếu là dân tộc Thái).

Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An về thực hiện đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm trước trong và sau tết nguyên đán 2024.

Công an huyện Quỳ Châu bắt quả tang về Ma Túy

Thời gian qua, lực lượng công an huyện Quỳ Châu đã tăng cường lực lượng đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, bước đầu đạt được kết quả đáng ghi nhận.

Cụ thể, ngày 15/12/2023, tại bản Độ 3, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An đội ĐTTH phối hợp với Công an xã Châu Bình bắt khẩn cấp đối tượng Lô Văn Trung, Sinh năm 1991, trú tại Độ 3, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. thu giữ 1,2g heroin.

Đây là một điểm bán lẻ chất ma tuý gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trong thời gian qua. Cùng trong ngày tại bản kẻ Móng, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An đội ĐTTH phối hợp với Công an xã Châu Bình bắt quả tang Vi Hải Kiên, sinh năm 2005, Lữ Hoàng Kiếm, sinh năm 2006 đều trú tại bản Kẻ Móng, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, thu giữ 1,5g heroin, 01 xe máy, 02, điện thoại di động.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án đến 20h ngày 15/12/2023, tiếp tục bắt giữ Đậu Xuân Dũng, sinh năm 1995, trú tại xóm Đông Hồng, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An và Nguyễn Anh Kỳ, sinh năm 2005, trú tại bản Kẻ Móng, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An về hành tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Hai đối tượng bị bắt quả tang trong chuyên án ( Ảnh do CA cung cấp)

Và ngày 16/12/2023, tại đỉnh dốc Bù Bài thuộc bản Tà Sỏi, xã Châu Hạnh, huyện Qùy Châu, Đội Cảnh sát HS - KT - MT Công an huyện Qùy Châu chủ trì phối hợp với Đội 1 – Phòng PC04 Công an tỉnh Nghệ An. Phá thành công chuyên án "1223Đ" bắt quả tang 02 đối tượng: Nguyễn Văn Quỳnh, sinh năm 1995, trú tại xóm 1, xã Nghi Kim, Tp. Vinh và Trần Văn Trình, sinh năm 1989, trú tại xóm 7, xã Minh Châu, huyện Diễn Châu về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy", thu giữ 169,66 gam ma túy (nghi ma tuý đá, Methamphetamine); 102 viên nén màu hồng (nghi hồng phiến, amphetamine); 01 xe mô tô; 03 chiếc điện thoại di động, cùng một số đồ vật liên quan khác. hiện Công an huyện Qùy Châu đang tạm giữ hình sự để tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.

Bên cạnh đó, lực lượng công an huyện Qùy Châu tham gia thực hiện hoạt động an sinh xã hội và bám sát cơ sở. từ đó trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, an ninh nông thôn, dân tộc, tôn giáo; xử lý kịp thời các đối tượng buôn bán, sử dụng ma túy, đánh bạc. Hoạt động của Công an huyện Quỳ Châu nói riêng và Công an tỉnh Nghệ An nói chung đã có nhiều đổi mới, tập trung bám sát, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh, chính trị trên địa bàn.

Tác giả: Thái Quảng

