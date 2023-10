Ông Nguyễn Thanh Hoài làm Bí thư huyện ủy Quỳ Châu

Chiều 3/10, Huyện ủy Quỳ Châu tổ chức Lễ công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã có Quyết định số 2112-QĐ/TU về việc chuẩn y kết quả bầu ông Nguyễn Thanh Hoài - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu giữ chức Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu nhiệm kỳ 2020-2025.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao Quyết định cho ông Nguyễn Thanh Hoài.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An động viên, chia sẻ với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quỳ Châu vừa chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn lũ vào cuối tháng 9. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đánh giá cao sự vào cuộc chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, giảm thiểu tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Ông Nguyễn Thanh Hoài là cán bộ được trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí công tác, có tinh thần trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo. Đặc biệt, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển của huyện Quỳ Châu - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh.

Tân Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu được đánh giá là cán bộ có năng lực lãnh đạo, chỉ đạo.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu bày tỏ vinh dự khi được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng, tín nhiệm bầu và chuẩn y giữ chức Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu.

Đồng thời, ông Nguyễn Thanh Hoài xin hứa tiếp tục cố gắng, nỗ lực cùng với tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lãnh đạo huyện nhà hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ đã đề ra, đưa Quỳ Châu phát triển xứng tầm với lịch sử, văn hóa vùng đất trung tâm Phủ Quỳ.

