Nghệ An phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Diễn Châu hơn 30.000 ha

Trước đó, tại Quyết định số 2694/QĐ-UBND ngày 29/8/2023, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quy định quản lý theo đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đến năm 2040. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3694/QĐ.UBND-CN ngày 03/8/2009 của UBND tỉnh. Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An có tổng diện tích 20.776,47ha. Cấu trúc phát triển không gian Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An chia theo 3 vùng gồm: Khu vực 1 (thuộc huyện Nghi Lộc, huyện Diễn Châu và thị xã Cửa Lò), Khu vực 2 (thuộc thị xã Hoàng Mai) và Khu vực 3 (thuộc huyện Hưng Nguyên và thành phố Vinh).