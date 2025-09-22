Nghệ An: Phát hiện kho lạnh chứa lượng lớn chân gà, xúc xích lậu

Lực lượng chức năng kiểm tra tại kho đông lạnh. (Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An)



Trước đó, để bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn, Công an phường Trường Vinh đã tăng cường công tác tuyên truyền, đồng thời tổ chức nhiều đợt kiểm tra nhằm ngăn chặn tình trạng sản xuất, kinh doanh thực phẩm kém chất lượng. Qua nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một số kho lạnh có dấu hiệu vi phạm.

Ngày 21/9, đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra cơ sở đông lạnh của Công ty TNHH thương mại thực phẩm Việt Đức tại khối Vinh Tân 1, phường Trường Vinh, do ông Trương Sỹ Đ. (sinh năm 1979, trú tại phường Thành Vinh) làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, trong kho lạnh có chứa 3.600 chiếc chân gà đông lạnh, 500 xúc xích phô mai và 500 nem chua thịt. Toàn bộ số hàng đều được đóng trong bịch giấy, bao tải, không có nhãn hiệu, không ghi nơi sản xuất và hạn sử dụng. Chủ cơ sở cũng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Cận cảnh số chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc bị lực lượng chức năng phát hiện. (Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An)

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tịch thu toàn bộ tang vật và hoàn tất hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trước vụ việc này, Công an phường Trường Vinh khuyến cáo, các cơ sở sản xuất, kinh doanh tuyệt đối không buôn bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, hàng vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Người dân được khuyến nghị nên lựa chọn sản phẩm tại các cơ sở uy tín, kiểm tra kỹ nhãn mác, nguồn gốc và hạn sử dụng trước khi mua sắm. Nếu phát hiện cơ sở có dấu hiệu vi phạm, người dân cần nhanh chóng báo cho cơ quan Công an để kịp thời xử lý.

Tác giả: Hậu Thạch

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn