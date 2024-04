Nghệ An: Phá Chuyên án NA 424p, bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ 24.000 viên ma túy tổng hợp

Đối tượng Hờ Bá Hử. Ảnh: Anh Bách

Theo đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh Chuyên án NA 424p, lúc 20 giờ 20 phút ngày 8/4, tại khu vực bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP Nghệ An chủ trì, phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn bắt quả tang đối tượng Hờ Bá Hử (sinh năm 1992, trú tại bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 24.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, 1 xe máy và một số vật chứng có liên quan.

Theo lời khai ban đầu, đối tượng được một người đàn ông thuê vận chuyển số ma túy trên từ biên giới đến địa bàn bản Noỏng Dẻ, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, với tiền công 10 triệu đồng. Khi đang trên đường vận chuyển ma túy thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện, BĐBP Nghệ An đang mở rộng điều tra vụ án, hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Anh Bách

Nguồn tin: bienphong.com.vn