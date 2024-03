Phá chuyên án lớn, thu trên 640 triệu đồng tiền giả và nhiều máy in

Pháp luật

Tối 18/3, Phòng An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Hậu Giang cho biết vừa phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh triệt phá thành công chuyên án “Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả” liên tỉnh, thu giữ số lượng tiền giả trên 640 triệu đồng.