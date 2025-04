Nghệ An: Ô tô gây t.a.i n.ạ.n liên hoàn khiến 1 người c.h.ế.t, tài xế vẫn lái chạy qua 3 huyện

Lực lượng chức năng đang bảo vệ hiện trường vụ tai nạn liên hoàn tối 4-4 qua xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Tới 21h30 tối 4-4, lực lượng cảnh sát giao thông, công an Tổ địa bàn huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên quốc lộ 46 đoạn qua địa phận xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An.

Khoảng 19h tối cùng ngày, một số người dân ở thôn Khoa Đà 1, xã Hưng Tây đang ở trong nhà thì nghe tiếng động lớn từ ngoài đường.

Khi mọi người chạy ra kiểm tra thì thấy một chiếc ô tô đâm liên hoàn hai người đi xe máy.

Sau khi gây tai nạn, chiếc xe ô tô bỏ chạy hướng về huyện Nam Đàn trong tình trạng nổ lốp trước.

Hình ảnh và video người dân chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, chiếc xe ô tô có biểu hiện "bất thường" từ khu vực Nghi Trung (huyện Nghi Lộc) trước khi gây tai nạn ở xã Hưng Tây.

Chiếc xe ô tô chỉ dừng lại ở thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn khi bánh xe hỏng.

Vụ tai nạn làm một người đàn ông (32 tuổi, ngụ xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên) tử vong tại chỗ và một cô gái bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn, chiếc xe máy của người đàn ông tử vong bị kéo lê cách vị trí ban đầu khoảng 150m.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã tạm giữ tài xế và lấy lời khai. Danh tính tài xế ô tô nhà chức trách chưa công bố.

Chiếc xe máy của nạn nhân bị kéo lê cách khoảng 150m so với vị trí tai nạn ban đầu - Ảnh: DOÃN HÒA

Chiếc ô tô gây tai nạn bị chặn lại ở thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Bánh trước ô tô bị hư hỏng nặng - Ảnh: DOÃN HÒA

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ