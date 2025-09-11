Nghệ An: Nước suối Bắc có màu vàng đục bất thường phát sinh từ khu vực mỏ

Ảnh minh họa, (Ảnh: Quân Trang?TTXVN)



Ngày 10/9, Ủy ban Nhân dân xã Châu Hồng, tỉnh Nghệ An cho biết, xã đã có báo cáo về “Kết quả kiểm tra nguyên nhân nước đục tại xã Châu Hồng” gửi đến Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Trung tâm Quan trắc môi trường tỉnh Nghệ An.

Trước đó, vào ngày 6/9, Ủy ban Nhân dân xã Châu Hồng nhận được phản ánh từ người dân xóm Trung Thành, xã Châu Hồng về việc dòng nước từ thượng nguồn suối Bắc chảy qua xóm Trung Thành có màu vàng, đục bất thường dù trời không mưa nên đã báo với chính quyền địa phương.

Ủy ban Nhân dân xã Châu Hồng phối hợp với Công an xã này thành lập Tổ công tác tiến hành kiểm tra, xác minh, truy nguồn gốc nước đục ngược lên phía thượng nguồn suối Bắc để làm rõ sự việc.

Qua kiểm tra, đoàn công tác đã có kết luận nguồn nước có màu vàng đục bất thường phát sinh từ khu vực mỏ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiếc Hà An.

Tại thời điểm kiểm tra không phát hiện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiếc Hà An xả thải ra môi trường. Tuy nhiên, tại bể lắng cuối cùng của hệ thống bể lắng nước thải (bờ bể đắp bằng đất), phía Tây khu mỏ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiếc Hà An (Công ty Hà An) có diện tích khoảng 800 m2 có dấu hiệu nước mới rút, nước trong bể còn ít, bờ của bể có dấu vết bị đào, mới đắp đất lại.

Qua kiểm tra, làm việc, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiếc Hà An là ông Đoàn Văn Thịnh thừa nhận, vào ngày 5/9/2025, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiếc Hà An tiến hành dọn dẹp mương dẫn nước và bể nước, có xả một lượng bùn đất đã tích tụ từ lâu ra nguồn nước nên đã làm cho nguồn nước suối Bắc có màu vàng đục.

Ủy ban Nhân dân xã Châu Hồng đã chụp ảnh hiện trường, quay video, lập biên bản làm việc, tiến hành lấy 3 mẫu nước tại 3 điểm: mẫu 1 tại bể lắng; mẫu 2 tại lòng mương sát bể lắng; mẫu 3 tại khu vực suối Bắc địa điểm đoạn chảy qua cầu Tiến Thành, xã Châu Hồng để gửi cho Trung tâm Quan trắc môi trường tỉnh Nghệ An thực hiện phân tích, đánh giá mức độ ô nhiễm.

Do Ủy ban Nhân dân xã Châu Hồng không có chuyên môn, phương tiện kỹ thuật để xác định lưu lượng nước thải và phân tích mẫu để xác định mức độ ô nhiễm làm căn cứ xử lý vi phạm, vì vậy, Ủy ban Nhân dân xã Châu Hồng đã có báo cáo, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường; Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Nghệ An kiểm tra thực tế, hỗ trợ Ủy ban Nhân dân xã xử lý vi phạm theo quy định.

Trước sự việc trên, Ủy ban Nhân dân xã Châu Hồng đã có thông báo, khuyến cáo để người dân trên địa bàn không chăn thả gia súc và không sử dụng nước trên đoạn suối này, kể cả tưới tiêu cho nông nghiệp.

Về 3 mẫu nước Ủy ban Nhân dân xã Châu Hồng lấy trong ngày 6/9, đã được chuyển đến Trung tâm Quan trắc môi trường của tỉnh để phân tích, xác định mức độ ô nhiễm.

Được biết, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiếc Hà An trong quá trình hoạt động khai thác khoáng sản thiếc tại mỏ thiếc suối Bắc trên núi Lan Toong, xã Châu Hồng đã không ít lần vi phạm, gây sự cố về môi trường. Lần gần nhất vào ngày 1/7/2024, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiếc Hà An đã xả thải ra môi trường dẫn đến sự cố cá chết trên suối Nậm Huống.

Vào thời điểm đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) tiến hành lên thực tế hiện trường để kiểm tra, lấy mẫu phân tích tại bể chứa chất thải, điểm khu vực hang casto thải ra đầu nguồn nước suối Bắc của công ty này.

Kết quả cho thấy có 5/8 thông số vượt quy chuẩn gồm: Amoni vượt 1,71 lần và đặc biệt là các kim loại nặng là Asen vượt 5,4 lần; Cadimi vượt 18,56 lần; Mangan vượt 23,7 lần; sắt vượt 16,34 lần./.

