Nghệ An: Nơm nớp lo sợ qua khi đi qua cầu treo An Ngãi

Người dân ở hai xã Tân An và Tân Hương, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) phản ánh, cầu treo An Ngãi nối liền 2 xã đang xuống cấp khiến họ rất lo lắng, bất an mỗi khi di chuyển qua đây.

Cầu treo An Ngãi được xây dựng từ năm 2007, cầu có chiều dài 180m, rộng 2m. Cầu treo được người dân các xã vùng trong sử dụng đi ra trung tâm huyện Tân Kỳ, ra đường Hồ Chí Minh để giao thương; đây cũng là con đường đến trường mỗi ngày của hàng trăm học sinh.

Người dân cảm thấy bất an, lo lắng khi di chuyển qua cầu treo An Ngãi

Có mặt ghi nhận tại cầu treo An Ngãi mỗi khi có phương tiện di chuyển qua, cầu phát ra những âm thanh rung lắc rất lớn, các tấm ván sắt bị lỏng lẻo đinh vít. Hệ thống lan can cầu cũng bị bong bật khỏi các khớp nối rất thiếu an toàn. Ngoài ra, hệ thống thanh ngang bằng sắt giằng ván đã có dấu hiệu bị gãy tại nơi có đinh vít, nhiều thanh nẹp chữ U đã bị lỏng lẻo ốc vít.

Hệ thống lan can đã bị bong bật khỏi các mối hàn trở nên lỏng lẻo, thiếu an toàn

Anh Nguyễn Văn Trung, người dân xã Tân Hương cho biết, anh làm thợ xây công trình ở xã Tân An nên thường xuyên qua lại cây cầu này. Mỗi lần đi xe máy qua nghe tiếng rung lắc mạnh, nhìn lan can cầ chỉ muốn vượt qua cầu thật nhanh. Qua cầu treo là tuyến đường ngắn nhất giữa xã Tân Hương và xã Tân An, còn nếu đi đường vòng thì rất xa trên chục cây số. Mặc dù rất lo lắng nhưng cũng phải di chuyển qua cầu để đi làm.

Nhiều thanh sắt có dấu hiệu đứt, gãy tại nơi bắt ốc vít

Qua quan sát, đoạn đường lên mặt cầu cũng đã xuất hiện nhiều vết nứt ngang. Ở mố cầu bên phía xã Tân Hương đã có các vết nứt khá lớn, xẻ dọc từ trên xuống dưới, có đoạn vết nứt lớn khoảng 5cm, dài hơn 1m gần nơi đặt cáp treo.

Ngày 17/10, ông Cao Tiến Thìn, Chủ tịch UBND xã Tân An cho biết, trước cơn bão số 3, xã đã cho kiểm tra cầu và nhận thấy hệ thống lan can cầu lỏng lẻo, các mối hàn đã bị bong bật, mố cầu phía xã không có hiện tượng gì. Sau đó, xã cũng đã báo cáo lên huyện để có hướng sửa chữa khắc phục.

Mố cầu xuất hiện các vết nứt ngang dọc

Trước phản ánh của người dân về cầu treo An Ngãi, ngày 18/10, ông Lê Đức Thuyên, Chủ tịch UBND xã Tân Hương thông tin đã cho cán bộ xuống kiểm tra và cho vít lại các con ốc bị lỏng, đồng thời báo cáo lên huyện Tân Kỳ về tình trạng các vết nứt xuất hiện ở mố cầu để sớm có phương án tu sửa đảm bảo an toàn cho người dân.

Tác giả: Hà Thủy

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn