Mối nguy từ những cây cầu treo hàng chục năm tuổi

Theo thống kê của Sở Giao thông vận tải Nghệ An, trên địa bàn tỉnh có tới 70 cầu treo. Trong đó, Sở và Khu Quản lý đường bộ 2 (Cục Đường bộ Việt Nam) quản lý hai cầu treo, 68 cầu còn lại do các huyện quản lý. Do quá trình sử dụng khá lâu năm, lượng phương tiện tham gia giao thông ngày càng tăng nên không ít cầu treo ở các địa phương khác như Kỳ Sơn, Tương Dương, Quỳ Châu, Quế Phong… cũng đang bị xuống cấp, hư hỏng.