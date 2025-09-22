Hai con qua đời, cháu bị bại não, ông bà lâm bệnh

Bà Từ Thị Thà và cháu nội trong ngôi nhà lụp xụp

Vợ chồng bà Thà có 4 người con, trong đó người con trai đầu đã qua đời vì bị bệnh tiểu đường nặng. Người con trai thứ tư cũng qua đời vì tai nạn giao thông.

Người con trai thứ hai bị bệnh tật hiểm nghèo, dù nhiều năm nay đã tốn kém chi phí điều trị nhưng không mấy tiến triển. Người con trai thứ ba đã lập gia đình ra ở riêng song hoàn cảnh khó khăn, cuộc sống chủ yếu dựa vào đi làm thuê.

Ông Hàm sức khỏe yếu, bị khuyết tật và một số bệnh liên quan về thoái hóa xương khớp, gan, tay run, mắt mờ dần, đi lại rất khó khăn, phải chống gậy hoặc có người dìu dắt nên mọi sinh hoạt đều trông cậy vào vợ.

Còn bà Thà sức khỏe yếu, đi lại phải chống gậy. Mỗi khi trái gió trở trời, hai ông bà đều đau nhức khắp người, phải sử dụng thuốc điều trị. Cuộc sống của vợ chồng bà rất khó khăn, chủ yếu phụ thuộc vào số tiền nhà nước hỗ trợ người tàn tật cho ông Hàm.

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương, bà con lối xóm thường qua lại động viên, thăm hỏi nhưng cũng chỉ đỡ đần gia đình được đôi chút.

Do hoàn cảnh quá khó khăn, túng thiếu, chồng qua đời, người con dâu thứ tư phải gửi con là Trần Văn Quỳnh (sinh năm 2013) bị bại não bẩm sinh cậy nhờ ông Hàm, bà Thà chăm sóc để vào miền Nam xin làm thuê.

Tuy nhiên, công việc của chị không ổn định, thu nhập thấp nên số tiền chắt chiu gửi về quê chẳng được bao nhiêu.

Tác giả: Dương Quang

Nguồn tin: sggp.org.vn