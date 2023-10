Nghệ An: Nhiều sai phạm trong đền bù GPMB, xây dựng hạ tầng tại TP. Vinh

Sai phạm trong xây dựng Nhà máy xử lý nước thải đến nay chưa được giải quyết.

Sai phạm về Dự án đê môi trường

Ngày 10/01/2003, UBND tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định số 93/QĐ.UB phê duyệt Dự án nâng cấp kết hợp xây dựng hệ thống thủy lợi xã Hưng Hòa (trong đó có đê môi trường) do UBND TP. Vinh làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư 17,696 tỉ đồng. Dự án thực hiện trong 18 tháng, kể từ ngày khởi công.

Ngày 07/12/2005, UBND TP. Vinh ra Quyết định số 3951/QĐ.UBND thành lập Ban Quản lý dự án do ông Dương Văn Liên, Chủ tịch UBND xã Hưng Hòa làm Trưởng ban; ông Đậu Văn Lâm, Ủy viên Giao thông làm Phó ban; bà Phạm Thị Hà, kế toán UBND xã làm Ủy viên.

Ngày 20/12/2010, UBND TP. Vinh ra Quyết định số 7395/QĐ-UBND phê duyệt phương án hỗ trợ GPMB Dự án đê môi trường Hưng Hòa, tổng kinh phí 5.590.526.285 đồng.

Trong quá trình thực hiện Dự án mắc nhiều sai phạm nghiêm trọng như: Tổ chức thi công khi chưa trích lục bản đồ địa chính xác định đất bị ảnh hưởng, chưa có quyết định thu hồi đất cấp có thẩm quyền, chưa thực hiện đền bù GPMB, giải quyết đất tái định cư cho một số hộ dân.

Bên cạnh đó, trong quá trình thi công, đơn vị thi công tự ý đào diện tích 82.000m2 đất trồng lúa của người dân khi chưa có quyết định thu hồi, gây cho dân nhiều hậu quả nghiêm trọng. Người dân xã Hưng Hòa cho rằng hành vi này là vi phạm pháp luật, yêu cầu phải xử lý nghiêm minh.

Sai phạm thực hiện Dự án Nhà máy xử lý nước thải

Nhà máy xử lý nước thải Vinh đặt tại xã Hưng Hòa, tổng mức đầu tư xây dựng gần 400 tỉ đồng, nguồn vốn vay ODA do Ngân hàng Tái thiết Đức ( KFW) tài trợ.

Ngày 31/12/2007, UBND TP. Vinh ra Quyết định số 12781/QĐ-UBND phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung , tổng diện tích đất thu hồi 179.542m2 (diện tích quy hoạch thực hiện Dự án: 150.024m2, diện tích đất ảnh hưởng thu hồi thêm 29.518m2).

Số tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB qua HTX nông nghiệp 2 Hưng Hòa là 4.202.177.945 đồng, bồi thường qua HTX nông nghiệp Phong Đăng là 7.883.189.335 đồng, chi phí hoạt động bồi thường GPMB là 17.000.000 đồng. Tổng các khoản với số tiền là 12.102.367.280 đồng. Khởi công xây dựng vào tháng 02/2009.

Trong quá trình thực hiện mắc nhiều sai phạm như: Không công khai, dân chủ về đền bù GPMB; để xảy ra đơn thư, khiếu kiện liên tục, kéo dài, gay gắt; lập hồ sơ đền bù GPMB xảy ra tiêu cực cá nhân. Điển hình HTX nông nghiệp 2 Hưng Hòa có 79 hộ trong diện đền bù, số tiền là 4.226.218.200 đồng. Trong đó chỉ có 43 hộ được đền bù đúng. Còn 36 hộ lập diện tích tăng so với thực tế là 8.370m2, 13 hộ không có đất mà vẫn được lập khổng hồ sơ để đền bù diện tích là 9.714m2, với số tiền 1.021.352.800 đồng. Số tiền này HTX tự ý để lại nhập quỹ 446.752.800 đồng. HTX mượn tên 7 hộ lập hồ sơ đất công ích nhận tiền đền bù là 10.732.000 đồng.

Xóm Phong Hảo tự ý để lại số tiền 24.600.000 đồng, lắp hệ thông loa truyền thanh, lấy tên cá nhân gửi tiết kiệm vào ngân hàng với số tiền là 550.000.000 đồng.

HTX Phong Đăng chỉ có 38 hộ có diện tích được đền bù, lập hồ sơ khổng cho 59 hộ, nhận một số tiền lớn.

Sai phạm thực hiện Dự án đường Nguyễn Sĩ Sách kéo dài

Ngày 27/10/2017, UBND tỉnh Nghệ An ký Quyết định số 5118/QĐ.UB Dự án đường Nguyễn Sĩ Sách kéo dài, nối với đường ven sông Lam, TP. Vinh, vốn đầu tư 419 tỉ đồng, đường cấp III, nhóm B, chiều dài gần 6,5km. Tuyến đường đi qua xã Hưng Lộc, phường Hưng Dũng và xã Hưng Hòa TP. Vinh, đến nay đã 6 năm mà chưa hoàn thành. Ở giữa tuyến đường thi công bị ngắt quãng, 2 đầu tuyến chưa thể triển khai thi công, do chưa giải phóng được mặt bằng. Trong đó, xóm Phong Quang nhiều hộ không nhận tiền đền bù. UBND TP. Vinh đã trình phương án xử lý lên Sở Tài nguyên và Môi trường, xin ý kiến của Sở Tư pháp, Xây dựng, Tài chính, Giao thông Vận tải nhưng Sở Tư pháp và Tài chính không đồng ý với nội dung UBND TP. Vinh đưa ra.

Đường Nguyễn Sĩ Sách kéo dài xây dựng đến nay đã 6 năm vẫn chưa hoàn thành.

Ông Hồ Đức Hải nhiều lần gửi đơn lên UBND TP. Vinh, UBND tỉnh Nghệ An về trường hợp sai phạm của gia đình mình, đến nay chưa một cấp nào giải quyết. Cụ thể, ngày 30/01/2007 ông ký hợp đồng thuê HTX Phong Quang, xã Hưng Hòa đất nuôi trồng thủy sản ở vùng 3 Đồng Vạn gồm các thửa 911,913 tờ bản đồ số 9, thửa 667 tờ bản đồ số 10, diện tích 12.354m2, Đông giáp đất ông Chu Văn Bình, Tây giáp kênh tiêu chính và đê bao, Nam giáp bờ dự án và kênh tiêu 6, Bắc giáp dự án và kênh tiêu 7. Tổng giá trị hợp đồng là 29.060.200 đồng. Hợp đồng kết thúc ngày 30/8/2018.

Sau khi nhận đất ông xây nhà, xây dựng hạ tầng, thuê máy về đào ao. Nuôi trồng được một thời gian đến ngày 13/01/2010 ông chuyển cho bà Nguyễn Thị Huệ ở xóm Phú Trường, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội số diện tích trước đây thuê HTX Phong Quang là 12.354m2, thời hạn hợp đồng đến ngày 30/8/2018. Sau ngày 30/8/2018, bà Nguyễn Thị Huệ phải bàn giao lại toàn bộ diện tích trên cho ông Hồ Đức Hải, không còn quyền lợi gì trên diện tích đất đó nữa. Bà Huệ lại chuyển diện tích đất này cho con trai là ông Nguyễn Tuấn Oanh.

Đến hết hạn hợp đồng ngày 30/8/2018, ông Hồ Đức Hải đòi nhiều lần ông Nguyễn Tuấn Oanh không trả, cố tình chiếm dụng diện tích trên, tiếp tục nuôi trồng thủy sản. Như vậy, ông Oanh đã vi phạm hợp đồng. Ông Hải đề nghị HTX Phong Quang, UBND xã Hưng Hòa xử lý, yêu cầu ông Nguyễn Tuấn Oanh thực hiện đúng hợp đồng, chiếm đất bất hợp pháp. Nhưng HTX Phong Quang, UBND xã Hưng Hòa xử lý vụ việc không đúng pháp luật.

UBND TP. Vinh thực hiện Dự án đường Nguyễn Sĩ Sách kéo dài và Dự án mở rộng khu đô thị Hưng Hòa diện tích ông Hồ Đức Hải thuê HTX Phong Quang bị ảnh hưởng thu hồi hết.

Sau khi ông Nguyễn Tuấn Oanh chiếm dụng đất trái phép ông Hồ Đức Hải nhiều lần gửi đơn lên UBND TP. Vinh, UBND tỉnh Nghệ An chưa cấp nào giải quyết tranh chấp. Ngày 17/12/2020, UBND TP. Vinh lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho ông Nguyễn Tuấn Oanh với số tiền 621.126.000 đồng. Ông Hồ Đức Hải không đồng ý bởi ông Nguyễn Tuấn Oanh chiếm dụng đất trái phép là vi phạm pháp luật. Vào thời điểm đền bù ông Nguyễn Tuấn Oanh không còn quyền lợi, nghĩa vụ gì trên diện tích mà được UBND TP. Vinh bồi thường. Mặt khác, trên diện tích đất UBND TP. Vinh bồi thường cho ông Nguyễn Tuấn Oanh, ông Hồ Đức Hải còn nhiều quyền lợi trên đó như: Nhà cửa, xây dựng hạ tầng ông Hải không chuyển cho bà Huệ.

Ông Hải cho rằng UBND TP. Vinh đền bù cho ông Nguyễn Tuấn Oanh là sai, vi phạm khoản 3, Điều 30, Nghị định 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/5/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Ông Hồ Đức Hải cho rằng đất đang tranh chấp UBND TP. Vinh thực hiện đền bù là không đúng với quy định của pháp luật.

Ngày 28/12/2022, UBND TP. Vinh ra Quyết định số 6384/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch Nguyễn Sĩ Diệu ký tiếp tục để ông Nguyễn Tuấn Oanh được nhận tiền đền bù. Ông Hồ Đức Hải tiếp tục gửi đơn lên các cấp tỉnh Nghệ An đề nghị làm rõ lý do vì sao ông Nguyễn Tuấn Oanh vi phạm hợp đồng chiếm dụng đất trái phép thời gian dài, mà vẫn được đền bù. Đến nay, đơn của ông Hồ Đức Hải cũng chưa được một chính quyền nào tỉnh Nghệ An giải quyết.

Đối với các dự án sai phạm nêu trên, người dân xã Hưng Hòa đã có đơn thư, ông Hồ Đức Hải cũng nhiều lần gửi đơn lên UBND TP. Vinh, UBND tỉnh Nghệ An, tuy nhiên, đến nay vụ việc vẫn chưa giải quyết xong.

Hy vọng, các cơ quan có thẩm quyền của TP. Vinh, tỉnh Nghệ An sớm giải quyết vụ việc thấu tình, đạt lý, đúng pháp luật để đảm bảo quyền lợi của người dân.

