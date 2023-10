Phát hành 30.000 tỷ trái phiếu sai phạm, 4 DN liên quan Vạn Thịnh Phát kinh doanh ra sao?

Trái phiếu của nhóm Vạn Thịnh Phát: Một số gói không sai phạm

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, từ năm 2018 đến năm 2020, các đối tượng có liên quan tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông, Công ty CP Đầu tư Quang Thuận, Công ty CP Dịch vụ Thương mại TP.HCM (Setra), Công ty CP Đầu tư và phát triển Sunny World và các tổ chức khác đã có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật tạo lập 25 gói trái phiếu mã: ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 và 20 mã số hiệu từ SET.H2025.01 đến SET.H2025.20 với tổng giá trị 30.081 tỷ đồng để bán cho người mua (các trái chủ), huy động tiền và chiếm đoạt.

Trong 4 công ty sai phạm, toàn bộ 3 lô trái phiếu do An Đông và 1 lô trái phiếu do Sunny World phát hành từ trước đến nay đều có hành vi gian dối. Trong đó, 3 lô trái phiếu của An Đông chiếm phần lớn giá trị với xấp xỉ 25.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu ADC-2018.09 do An Đông Phát hành ngày 10/9/2018 với trị giá 11.969 tỷ đồng là lô trái phiếu có giá trị phát hành lớn nhất trên thị trường trái phiếu Việt Nam. Lô trái phiếu này đã đáo hạn vào ngày 10/9 vừa qua.

Còn Setra, ngoài các gói trái phiếu có sai phạm, Setra còn phát hành 31 gói trái phiếu từ STRCB2023001 đến STRCB2023031 với tổng giá trị phát hành 3.750 tỷ đồng, đã đáo hạn cuối tháng 7/2023.

Tương tự, trừ gói QT-2018-12-1 có sai phạm, Quang Thuận cũng phát hành 89 gói trái phiếu bao gồm từ QTH.H2025.01 đến QTH.H2025.60 và từ QTICB2023001 đến QTICB2023029 không sai phạm có tổng giá trị phát hành 9.450 tỷ đồng, trong đó, 3.450 tỷ đồng đã đến hạn đáo hạn vào tháng 7/2023.

4 doanh nghiệp sai phạm kinh doanh ra sao?

Trong cả 4 doanh nghiệp trên, mới chỉ có Setra đã công bố thông tin tài chính bán niên năm 2023. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, Setra lỗ 273 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Vốn chủ sở hữu tại ngày 30/6/2023 đạt 356 tỷ đồng. Tổng tài sản của công ty ở mức 8.150 tỷ đồng. Phần lớn tài sản của công ty được tài trợ bằng nợ, hệ số nợ phải trả/VCSH lên đến 21,89 tương ứng tổng nợ là 7.793 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu 5.750 tỷ đồng.

Trong nửa đầu năm, Setra đã trả hơn 170 tỷ đồng tiền lãi cho các trái phiếu không sai phạm và chưa trả hơn 104 tỷ tiền lãi các gói trái phiếu có sai phạm với lý do chưa thu xếp được nguồn thanh toán và xin gia hạn đến khi bán được tài sản.

Quang Thuận công bố kết quả kinh doanh năm 2022 lỗ gần 4,3 tỷ đồng trong khi năm ngoái lãi gần 413 triệu đồng. Tổng tài sản cuối năm 2022 là 14.832 tỷ đồng. Nợ trái phiếu lên gần 11.000 tỷ đồng.

Trong năm 2022, Quang Thuận đã trả hơn 1.100 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu cho các lô không sai phạm nhưng chưa trả 79 tỷ lãi trái phiếu của lô sai phạm vì công ty đang thu xếp nguồn để thanh toán lãi.

Còn Sunny World và An Đông, theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020, tại ngày 30/6/2020, tổng tài sản của 2 công ty lần lượt là 4.921 tỷ và 46.008 tỷ ; tổng nợ lần lượt là 3.411 tỷ và 36.897 tỷ đồng.

Tác giả: Ngọc Diệp

Nguồn tin: Nhịp sống Thị trường