Điểm tên sai phạm tại dự án thủy điện suối Choang

Ngày 3/10, ông Trần Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh về việc kiểm tra, xử lý thông tin liên quan đến Dự án thủy điện suối Choang. Đây là dự án thủy điện khởi công cách đây 14 năm nhưng đến nay vẫn chưa xong; ngoài ra, trong quá trình thi công còn có những vi phạm mà Báo Đại Đoàn Kết đã thông tin trước đó.

Văn bản số 2131/SCT-QLNL do ông Trần Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Nghệ An ký, nêu rõ: Dự án thủy điện suối Choang do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện MECO làm chủ đầu tư và đã được UBND tỉnh Nghệ An cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào ngày 7/4/2009 với công suất 4MW và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (thay đổi lần 3) ngày 17/9/2021 với công suất 4MW. Dự án khởi công vào năm 2009, sau hơn 1 năm triển khai xây dựng, toàn bộ công trình phụ trợ đã được thi công hoàn thành. Tuy nhiên, đến năm 2011, chủ đầu tư tạm dừng việc thi công xây dựng, đến năm 2017, dự án mới được khởi động trở lại.

Sau đó, công suất lắp máy từ 2,1 MW được nâng lên 4MW, theo lãnh đạo Sở Công thương, với công suất này phù hợp theo phê duyệt tại Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 14/9/2023. Trong khi đó, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án thủy điện suối Choang được chia làm 2 giai đoạn, đến nay cơ bản đã hoàn thành. Cùng với đó, đã chi trả đền bù, hỗ trợ phần giá trị đất của các hộ trong bản Khe Diềm, một số hộ thuộc bản Khe Choang, còn một số hộ thuộc bản Khe Nà, Khe Choang, bản Châu Định đã hoàn thành phương án đền bù nhưng chưa đền bù giá trị tài sản trên đất.

Không chỉ có vi phạm về đất đai, Dự án thủy điện suối Choang còn vi phạm về quy hoạch xây dựng. Cụ thể, tháng 10/2008, Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An đã có công văn chỉ đạo về việc thẩm định quy hoạch tổng mặt bằng Dự án thủy điện suối Choang, huyện Con Cuông. Trong đó, yêu cầu, sau khi bản vẽ mặt bằng tổng thể công trình thủy điện suối Choang tỷ lệ 1/500 được UBND tỉnh phê duyệt, chủ đầu tư phải tiến hành khảo sát, lập quy hoạch chi tiết xây dựng các cụm công trình, riêng khu vực đập đầu mối và nhà máy cần quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo hướng dẫn tại thông tư của Bộ Xây dựng. Tuy nhiên, khi khởi công xây dựng, chủ đầu tư vẫn chưa lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực đập đầu mối và nhà máy.

Thậm chí, dự án này còn bị UBND huyện Con Cuông xử phạt hành chính về việc thực hiện giải phóng mặt bằng và triển khai đầu tư xây dựng công trình trên hiện trường nhưng chưa hoàn thiện các thủ tục về quản lý đầu tư xây dựng. Ngoài ra, theo lãnh đạo Sở Công thương tại thời điểm khởi công, nhà đầu tư chưa hoàn thành các thủ tục thuê đất, nhận giao đất là chưa đúng quy định của pháp luật về thủ tục đất đai.

Dự án thủy điện suối Choang chậm tiến độ suốt nhiều năm qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến các bản Khe Nà, Khe Bu và cụm dân cư Khe Nóng của những người dân sinh sống trên thượng nguồn suối Choang, khi mà đường sá đi lại khó khăn dù đã có dự án làm đường từ lâu. Đây cũng là khu vực duy nhất ở huyện Con Cuông đến nay vẫn chưa có điện lưới.

Về vấn đề này, lãnh đạo Sở Công thương cho biết: Tuyến đường này đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt từ năm 2011. Trong tổng số 12km của dự án có 6km đoạn từ trung tâm xã Châu Khê đến bản Diềm đã hoàn thành, 6km còn lại từ bản Diềm nối với đoạn đầu đường tuần tra biên giới – đường vào đồn Biên Phòng 553 Châu Khê (trong đó có 3km đi qua Dự án thủy điện suối Choang) phải dừng thi công do trùng với tuyến đường hoàn trả (đường tránh ngập) của dự án thủy điện suối Choang.

Ông Trần Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở Công thương Nghệ An cho biết: Hiện Sở Công thương đang tham mưu cho UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo chủ đầu tư tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng và khẩn trương hoàn tất các thủ tục liên quan đến giải phóng mặt bằng, thuê đất, giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để Dự án thủy điện suối Choang vận hành phát điện trong thời gian sớm nhất.

“Đồng thời, chúng tôi cũng đang tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của tổ chức, cá nhân và vi phạm của chủ đầu tư trong quá trình thực hiện Dự án thủy điện suối Choang theo yêu cầu của Thường trực Tỉnh ủy” - ông Hải cho biết thêm.

Tác giả: Điền Bắc

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết