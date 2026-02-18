Nghệ An: Bản tái định cư đón Tết bình yên

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, xã Mường Típ, tỉnh Nghệ An như trở nên bình yên, đẹp hơn thường lệ. Cây cối trên những cánh rừng đâm chồi, nảy lộc, trên tuyến đường giao thông bắt gặp người dân đi làm ăn xa bắt đầu trở về quê sum họp cùng gia đình. Từ trung tâm xã biên giới, theo tuyến đường bê tông kiên cố vượt qua những triền dốc quanh co, chỉ khoảng 30 phút di chuyển, khu tái định cư bản Văng Phao hiện ra giữa không gian núi rừng mờ sương. Bản làng mới hình thành với hệ thống hạ tầng đồng bộ từ đường giao thông nội bản được bê tông hóa, điện lưới quốc gia kéo về từng hộ, nhà sinh hoạt cộng đồng, trường học được xây dựng kiên cố, khang trang.

Bản tái định cư Văng Phao với diện mạo mới.

Những ngày giáp Tết, không khí trong bản trở nên rộn ràng, tất bật, nhiều ngôi nhà sàn bằng gỗ đã hoàn thiện, còn mùi thơm. Một số hộ khác đang khẩn trương sửa sang, hoàn thiện nhà cửa để kịp đón năm mới. Trong từng ánh mắt, nụ cười của bà con ánh lên niềm vui, sự yên tâm và kỳ vọng vào tương lai phía trước. Gia đình ông Học Phò Lanh, 76 tuổi, người có uy tín trong bản Văng Phao, là một trong những hộ sớm ổn định nơi ở mới. Ngôi nhà sàn gắn bó bao đời của gia đình ông được di chuyển nguyên vẹn từ nơi ở cũ lên khu tái định cư. Chia sẻ với chúng tôi, ông Lanh cho biết: “Chuyển bản là việc lớn, lúc đầu bà con ai cũng băn khoăn, nhưng đây là chủ trương đúng để bảo vệ tính mạng, tài sản của dân. Lên đây rồi, không còn lo sạt lở đất, lũ quét nữa. Nhà nước còn hỗ trợ kinh phí di dời nên bà con có điều kiện sửa sang, làm nhà khang trang hơn”.

Người dân ở bản Văng Phao tất bật hoàn thành nhà để kịp đón Tết.

Trước khi di dời, các hộ dân bản Văng Phao sinh sống rải rác dọc tuyến đường liên xã, ven bờ sông Nậm Mộ. Đây là khu vực thuận lợi cho giao thương, đi lại, song tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Khoảng gần 10 năm trở lại đây, tình trạng sạt lở đất, lũ quét xảy ra ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt vào mùa mưa bão. Nhiều hộ dân thường xuyên phải sống trong tâm trạng bất an, mỗi khi mưa lớn kéo dài lại phải sơ tán tạm thời, cuộc sống bị đảo lộn, sinh kế thiếu ổn định. Trước thực tế đó, cấp ủy, chính quyền địa phương đã nhiều lần tổ chức khảo sát, đánh giá mức độ nguy hiểm và thống nhất chủ trương di dời toàn bộ bản Văng Phao đến khu vực an toàn hơn. Quá trình lựa chọn địa điểm tái định cư có sự tham gia của các già làng, người có uy tín trong bản, bảo đảm phù hợp với phong tục, tập quán sinh hoạt của đồng bào. Sau thời gian chuẩn bị hạ tầng, đầu năm 2025, kế hoạch di dời chính thức được triển khai, đưa toàn bộ 74 hộ đồng bào dân tộc Khơ Mú đến nơi ở mới. Đây được xem là quyết định có ý nghĩa lịch sử đối với bản Văng Phao, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong việc bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân vùng biên giới.

Ông Moong Văn Chương, Trưởng bản Văng Phao, cho biết: “Ban đầu bà con cũng trăn trở vì phải rời nơi ở cũ đã gắn bó bao đời. Nhưng khi lên khu tái định cư mới, thấy đất đai rộng rãi, bằng phẳng, được đầu tư đầy đủ, bà con yên tâm hơn. Giờ đây, mọi người tập trung làm ăn, không còn lo lắng mỗi khi mùa mưa bão đến”. Trong quá trình di dời và ổn định cuộc sống của nhân dân bản Văng Phao, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Ải, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã phát huy rõ nét vai trò nòng cốt. Ngay từ khi triển khai chủ trương di dời, đơn vị đã cử cán bộ bám địa bàn, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, hỗ trợ bà con tháo dỡ, dựng nhà, di chuyển tài sản và ổn định sinh hoạt.

Cán bộ Biên phòng và nhân dân bản Văng Phao treo cờ Tổ quốc đón năm mới.

Không chỉ hỗ trợ bằng ngày công lao động, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Ải còn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho đồng bào nơi vùng biên. Từ việc hướng dẫn bà con sắp xếp khu dân cư, giữ gìn an ninh trật tự, đến hỗ trợ phát triển sinh kế, xóa đói giảm nghèo, các hoạt động đều được triển khai đồng bộ, sát với điều kiện thực tế, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang. Đối với đồng bào Khơ Mú bản Văng Phao, Tết Bính Ngọ 2026 không chỉ là thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, mà còn là dấu mốc của một hành trình mới.

Sau nhiều năm sống trong nỗi lo thường trực về thiên tai, lần đầu tiên bà con được đón Tết trên quê hương mới với cơ sở hạ tầng khang trang, cuộc sống ổn định, an toàn hơn. Vùng đất mới không chỉ mang lại sự an toàn, mà còn mở ra niềm tin, hy vọng về một tương lai no ấm, bền vững, nơi nhân dân yên tâm gắn bó với bản làng, cùng chung sức giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Tác giả: Hiếu An

Nguồn tin: qdnd.vn