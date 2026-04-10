Nghệ An: Người phụ nữ t.ử v.o.n.g sau va chạm với xe phục vụ tang lễ

Sáng 10/4, một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại nút giao có đèn tín hiệu trên Quốc lộ 7A, đoạn gần cầu Đô Lương (thuộc xóm Lưu Diên Lưu Sơn, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An), khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ các nhân chứng, vào khoảng thời điểm trên, tại ngã tư giao nhau giữa Quốc lộ 7A với đường Phan Bội Châu và tuyến đường chợ Sỏi – Lưu Sơn đã xảy ra va chạm giữa một xe khách làm nhiệm vụ tang lễ và một xe máy điện. Hậu quả khiến người phụ nữ điều khiển xe máy điện tử vong thương tâm.

Hiện trường vụ tai nạn

Một người dân có mặt tại hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, người phụ nữ khoảng 60 tuổi (trú xóm Lưu Thịnh Lưu Sơn, xã Đô Lương) chở theo một cháu nhỏ vừa từ cửa hàng tạp hóa ven đường đi ra Quốc lộ 7A thì bất ngờ va chạm với xe tang đang lưu thông trên tuyến.

Cú va chạm mạnh khiến người bà tử vong tại chỗ, trong khi cháu nhỏ ngồi phía sau may mắn chỉ bị thương. Theo ghi nhận đến khoảng 10h58 cùng ngày, hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư này vẫn hoạt động bình thường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường và tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo người dân xóm Lưu Diên Lưu Sơn, khu vực xảy ra tai nạn là điểm giao cắt của nhiều tuyến đường, nằm sát cầu Đô Lương – nơi có độ dốc và lưu lượng phương tiện qua lại đông. Khu vực này thời gian qua đã từng xảy ra không ít vụ va chạm giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Tác giả: Phan Huy

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn