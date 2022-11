Nghệ An: Bảo vệ công trình tử vong cạnh tòa nhà đang xây dở

Ngày 28/11, công an TP. Vinh, Nghệ An vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cái chết của ông Nguyễn Văn N. (SN 1962) trú phường Vinh Tân, TP. Vinh, Nghệ An.

Theo đó, vụ việc được người thân của ông N. phát hiện vào sáng cùng ngày. Thời điểm phát hiện, thi thể ông N. nằm phía sau toà nhà Thanh Thành Đạt (số 34, đường Nguyễn Sỹ Sách, TP Vinh).

Ngôi nhà đang xây dựng, nơi phát hiện thi thể ông N.

Được biết, ông N. làm bảo vệ cho tòa nhà này được mấy tháng nay. Vợ nạn nhân cho biết, khoảng 11h30 trưa qua (ngày 27/11), ông N. có gọi điện về nhà nhưng khi bắt máy thì không nghe nói gì. Người nhà nghĩ điện thoại của ông N. bị hỏng nên cũng không gọi lại.

Sáng cùng ngày, vì lo lắng nên người nhà đã tìm đến nơi ông N. làm việc và phát hiện ra chuyện đau lòng.

Tác giả: Giang An - T. Loan

Nguồn tin: anninhthudo.vn