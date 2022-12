Nghệ An: Người cậu lĩnh 8 năm tù giam vì chém cháu trong lúc say rượu

Ngày 15/12, TAND Nghệ An mở phiên toà xét xử sơ thẩm hình sự Hà Văn Đức, SN 1968, trú tại xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An về tội Giết người.

Đứng trước bục khai báo, bị cáo Hà Văn Đức thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 11h ngày 8/6, anh Vi Văn Kh., SN 1986, gọi Đức bằng cậu đưa rượu qua nhà Đức uống. Hai cậu cháu uống rượu đến khoảng 4h thì Kh. say, nằm ngủ tại chỗ, còn Đức xuống bếp nấu cơm.

Đang nấu ăn dưới bếp, Đức nghe thấy tiếng nói, tưởng Kh. chửi mình. Tuy nhiên, Đức hỏi Kh. không đáp trả nên dùng dao chém vào người cháu đang ngủ say.

Bị cáo Hà Văn Đức khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Bị cậu chém, Kh. hét và nói cậu đừng chém nữa. Kh. đứng dậy ôm lấy Đức khiến người này thả dao xuống sàn. Anh Kh. bỏ chạy và gục xuống dưới chân cầu thang nhà Đức. Nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu với 28 vết thương ở vùng đầu, mặt, lưng, bụng, tay...

Sau khi vụ việc xảy ra, Hà Văn Đức bị công an bắt giữ. Nạn nhân sau thời gian điều trị thì được xuất viện. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra ở thời điểm giám định của anh Kh. là 55%.

CQĐT Công an tỉnh Nghệ An quyết định trưng cầu giám định tâm thần đối với Hà Văn Đức. Kết quả giám định cho thấy trước, trong, sau khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định, Hà Văn Đức bị các rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu, giai đoạn bệnh thuyên giảm. Tại các thời điểm kể trên, Hà Văn Đức hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi.

Bị cáo Đức cho biết, sau khi thực hiện hành vi đến khi công an bắt mới biết việc mình gây ra cho cháu. Bị cáo khai nhận bình thường không đánh ai cả, tuy nhiên do uống rượu say mới hành động như vậy. Bị cáo xin HĐXX giảm nhẹ tội cho mình.

Có mặt tại phiên toà, anh Kh. cũng đứng dậy xin HĐXX giảm mức án nhẹ nhất cho Hà Văn Đức. Về phần dân sự anh không yêu cầu gì. Người đàn ông này cho biết, bình thường hai cậu cháu không có mâu thuẫn gì cả, hành vi của cậu là do rượu gây ra.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Hà Văn Đức 8 năm tù về tội Giết người.

Tác giả: Hà Thị Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn