Ngành du lịch Nghệ An từng bước khẳng định ví trí trên bản đồ du lịch Việt Nam

Những con số ấn tượng

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nhưng đến nay hoạt động du lịch Nghệ An đã từng bước phục hồi và phát triển. Cụ thể, năm 2024, du lịch Nghệ An đã đón hơn 9,4 triệu lượt khách, với doanh thu đạt trên 28.500 tỷ đồng.

Đặc biết, 6 tháng đầu năm 2025, ngành Du lịch Nghệ An ghi nhận bước tăng trưởng vượt bậc khi đón khoảng 6,2 triệu lượt khách, trong đó lượng khách lưu trú đạt khoảng 3,82 triệu lượt, tương đương 52% kế hoạch năm. Doanh thu từ du lịch ước đạt 7.307 tỷ đồng, tăng 113% so với cùng kỳ năm 2024 và đạt gần 62% mục tiêu đề ra cho cả năm. Tổng thu từ du khách bao gồm cả các dịch vụ phụ trợ ước đạt gần 18.843 tỷ đồng.

Không gian đô thị được mở rộng, giao thông hoàn thiện và hiện đại, hạ tầng đô thị, vui chơi giải trí được đầu tư nâng cấp; Cửa Lò sẽ vững tin với mục tiêu là đô thị biển năng động, sáng tạo và phát triển bền vững.

Mặc dù lượng khách quốc tế còn khiêm tốn, chỉ đạt khoảng 50.800 lượt (tăng 5% so với cùng kỳ), nhưng đây vẫn là tín hiệu tích cực trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt và thị trường quốc tế chưa thực sự sôi động trở lại. Con số này hiện đạt 39% so với kế hoạch năm, cho thấy còn nhiều tiềm năng để phát triển phân khúc khách này.

Trong bối cảnh ngành du lịch cả nước phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch, Nghệ An cũng cho thấy sức bật rõ rệt nhờ lợi thế tài nguyên thiên nhiên đa dạng, bản sắc văn hóa đặc sắc và hạ tầng ngày càng hoàn thiện.

Ngay từ đầu năm, tỉnh Nghệ An đã chủ động triển khai nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch quy mô lớn nhằm tạo điểm nhấn, thu hút du khách trong và ngoài nước.

Các sự kiện tiêu biểu như Lễ hội Làng Sen toàn quốc 2025, Lễ hội Du lịch Cửa Lò, Lễ hội Vua Mai,….các giải thể thao cấp tỉnh và quốc gia được tổ chức sôi nổi, gắn kết chặt chẽ với hoạt động quảng bá hình ảnh địa phương.

Nhiều điểm đến tiếp tục ghi dấu ấn trên bản đồ du lịch khu vực Bắc Trung Bộ như bãi biển Cửa Lò, Khu di tích Kim Liên, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Vườn quốc gia Pù Mát, TP Vinh (cũ), Mường Thanh Safari Diễn Lâm, các điểm du lịch cộng đồng ở miền Tây Nghệ An... Dịp cao điểm hè, công suất sử dụng phòng tại các khu nghỉ ven biển luôn đạt mức cao, cho thấy sức hút ngày càng lớn đối với du khách nội địa.

Dự án khu vui chơi giải trí Cửa Hội (do Công ty cổ phần Vinpearl làm chủ đầu tư) được hoàn thành thu hút nhiều du khách hơn.

Từ nay đến cuối năm 2025, Nghệ An đặt mục tiêu đón khoảng 6,2 triệu lượt khách lưu trú, trong đó có khoảng 135.000 lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu du lịch toàn năm phấn đấu đạt 11.900 tỷ đồng.

Để hoàn thành mục tiêu, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến quảng bá tại các thị trường trọng điểm, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tăng cường hợp tác trong đầu tư phát triển hạ tầng du lịch và dịch vụ, đồng thời khuyến khích các địa phương phát huy thế mạnh riêng để xây dựng những điểm đến hấp dẫn, có dấu ấn đặc thù.

Những giải pháp mang tính đột phá

Trao đổi với Người Đưa Tin, bà Nguyễn Thị Minh Hồng, Trưởng phòng Quản lý Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An cho biết, để đạt được những kết quả ấn tượng trong những năm qua là nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh đối với lĩnh vực du lịch; công tác phối hợp của các cấp, các ngành; sự đổi mới về tư duy phát triển du lịch của một số cấp ủy chính quyền cơ sở. Nhờ vậy, hoạt động du lịch thời gian qua tiếp tục phát triển theo đúng định hướng. Đầu tư phát triển hạ tầng và cơ sở vật chất du lịch chuyển biến tích cực, bước đầu xuất hiện một số dự án có đẳng cấp chất lượng góp phần thay đổi diện mạo của du lịch Nghệ An.

Tuy nhiên, du lịch Nghệ An vẫn chưa tạo được bước phát triển mang tính đột phá, tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng của tỉnh; chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư chiến lược đầu tư phát triển sản phẩm du lịch đẳng cấp và sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh. Du lịch Nghệ An đứng trước nhiều thác thức về cạnh tranh điểm đến, nhất là với các tỉnh lân cận.

Lễ hội Vua Mai thu hút đông đảo du khách tham gia

Theo bà Hồng, để phát triển bền vũng phía ngành du lịch Nghệ An sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển du lịch Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2035. Triển khai quy hoạch và thu hút đầu tư xây dựng Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thành Khu du lịch quốc gia, là sản phẩm du lịch đặc thù mang tầm quốc gia với giá trị văn hóa lịch sử nổi bật, độc đáo và dấu ấn riêng có của xứ Nghệ. Gắn phát triển du lịch với bảo tồn, phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học.

Ưu tiên đầu tư các trục giao thông kết nối các khu, điểm du lịch trọng điểm; đẩy nhanh triển khai các dự án đầu tư du lịch nghỉ dưỡng biển và một số dự án có đẳng cấp như: Khu biệt thự nghỉ dưỡng khách sạn và du lịch sinh thái Bãi Lữ của Tập đoàn Tân Á Đại Thành, khu du lịch tại miền Tây của tập đoàn AB...; kiên quyết thu hồi các dự án không triển khai để thu hút nhà đầu tư mới có tiềm lực đầu tư các dự án động lực.

Đồng thời thu hút đầu tư phát triển các khu vui chơi giải trí, khách sạn cao cấp, các dịch vụ mua sắm, thể thao, chăm sóc sức khỏe; phát triển dịch vụ trải nghiệm đêm, giải trí, mua sắm tại các điểm đến trọng điểm để đáp ứng nhu cầu và gia tăng mức chi tiêu của khách du lịch.

"Tập trung phát triển đa dạng và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch trên cơ sở xây dựng các sản phẩm du lịch có thế mạnh của Nghệ An gồm: Du lịch nghỉ dưỡng biển, đảo; du lịch văn hóa - lịch sử và tâm linh; trải nghiệm không gian văn hóa sông Lam và nghệ thuật dân ca Ví, Giặm; du lịch sinh thái, cộng đồng và thể thao mạo hiểm tại các huyện miền núi. Liên kết mở rộng thị trường khách du lịch, trong đó thị trường nội địa là trọng tâm; phối hợp các ngành liên quan để nghiên cứu các giải pháp tạo thuận lợi về thủ tục cấp phép cho khách du lịch quốc tế vào tham quan khu vực biên giới để thu hút khách du lịch quốc tế. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch có đủ trình độ, kiến thức, chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển", bà Hồng cho biết thêm.

Với sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền, doanh nghiệp du lịch và sự hỗ trợ của các chính sách vĩ mô, du lịch Nghệ An đang dần khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Tác giả: Hà Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn