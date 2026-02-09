Nhiều người đến mua sau khi hay tin người từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai Tết “bị lừa”

Hai ngày gần đây trên mạng xã hội xôn xao câu chuyện một người nông dân ở tỉnh Gia Lai ra đoạn đường ở Khu Đô Lạc-Khánh Hợp, xã Khánh Hợp, tỉnh Nghệ An, bán mai Tết thì có người đến nói mua 1 cây mai nói chở về nhưng sau đó không trả tiền.

Sau khi câu chuyện được đăng tải lan truyền nhanh trên mạng xã hội. Nhiều người sau khi đọc thông tin đã tỏ thái độ bất bình trước hành vi không trả tiền của đi mua mai về chơi Tết.

Khách hàng vào mua cây mai ủng hộ ông Tuấn

Hiện ông Tuấn vẫn còn khoảng gần 100 cây mai chưa bán được

Rất đông người dân đến mua cây ủng hộ ông Tuấn vào sáng 9-2

Cảnh người vào mua cây mai tấp nấp

Ông Đặng Đình Tuấn (đội mũ) đang bán cây mai cho người dân

Sáng 9-2, rất đông người dân đến mua cây ủng hộ ông Tuấn

Liên quan đến sự việc trên, sáng 9-2, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động ông Đặng Đình Tuấn (SN 1973, trú phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) chia sẻ: "Tối hôm qua (ngày 8-2), có một người đến xin lỗi và xin trả lại số tiền mua cây mai. Hiện, tôi chỉ mong bán hết số cây còn lại để sớm về quê ăn Tết. Cảm ơn người dân địa phương đã đến mua cây ủng hộ".

Được biết, sau khi biết thông tin ông Tuấn bị lừa không trả tiền, sáng 9-2, rất nhiều người dân đã đến điểm người này bán mai để mua ủng hộ.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người lao động