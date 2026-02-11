Từ lời kêu cứu trên mạng xã hội, cô gái bị lừa sang Campuchia được giúp trở về

Ngày 11-2, chị Trần Thị Thu Diễm (SN 2006; trú xã Vạn Đức, tỉnh Gia Lai) đã được đoàn tụ cùng gia đình để đón Tết trong niềm vui và hạnh phúc sau thời gian bị các đối tượng lừa đảo đưa sang Campuchia.

Gia đình ông Trần Văn Bạn đến Công an xã Ân Hảo cảm ơn lực lượng công an.

Trước đó, ngày 8-2, Công an xã Ân Hảo phát hiện trên mạng xã hội xuất hiện thông tin kêu gọi hỗ trợ, giúp đỡ chị Diễm – nạn nhân bị lừa sang Campuchia. Thời điểm này, chị đã được một số người Việt Nam hỗ trợ trốn khỏi khu vực hoạt động lừa đảo nhưng không biết cách trở về nhà.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Ân Hảo nhanh chóng tiến hành xác minh, đồng thời làm việc với gia đình nạn nhân. Ông Trần Văn Bạn (SN 1975, trú xã Vạn Đức), cha của chị Diễm, cho biết vào tháng 12-2025, do tìm việc làm qua mạng, chị Diễm bị các đối tượng dụ dỗ sang Campuchia. Trong thời gian này, gia đình liên tục nhận được tin nhắn yêu cầu chuyển hàng trăm triệu đồng tiền chuộc để đưa chị về nước nhưng không đủ khả năng chi trả.

Nhận định vụ việc có tính chất phức tạp, diễn biến nhanh và tiềm ẩn nguy cơ mất dấu thông tin về vị trí nạn nhân – nhất là khi chị Diễm không có giấy tờ tùy thân, không người quen và không phương tiện liên lạc cá nhân – Công an xã Ân Hảo đã khẩn trương triển khai các biện pháp hỗ trợ.

Lực lượng công an duy trì liên lạc với các nguồn tin, hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống, theo dõi sát hành trình di chuyển, lựa chọn điểm đến an toàn, đồng thời bố trí người và phương tiện hỗ trợ kịp thời.

Tác giả: Đức Anh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động