Nghệ An nâng cao chỉ số PCI: Quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Ông Cao Nguyên Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An cho biết, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI là một thước đo quan trọng.

PCI sẽ đánh giá mức độ thuận lợi, thân thiện của môi trường đầu tư kinh doanh, chất lượng điều hành kinh tế và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền cấp tỉnh dựa trên 10 lĩnh vực quan trọng đối với sự phát triển của các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân.

Tuy nhiên, chỉ số PCI tỉnh Nghệ An năm 2023 đạt 65,72 điểm, xếp thứ 44 cả nước, xếp thứ 3 khu vực Bắc Trung Bộ. So với năm 2022, chỉ số PCI giảm 0,88 điểm, giảm 21 bậc.

Trong số 10 chỉ số thành phần, nhiều chỉ số tụt nhiều hạng và xếp thứ bậc thấp so với cả nước như: Chi phí không chính thức (xếp thứ 63), Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự (xếp thứ 56), Tiếp cận đất đai (xếp thứ 55), Chi phí thời gian (xếp thứ 52), Cạnh tranh bình đẳng (xếp thứ 44).

Theo ông Hùng, qua phân tích, đánh giá các chỉ số thành phần PCI năm 2023, có thể thấy 5 bất cập, hạn chế chính. Thứ nhất, đa số doanh nghiệp nhỏ và vừa cho rằng tỉnh ưu tiên cho các doanh nghiệp lớn tạo nên sự bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp

"Thứ hai, trở ngại trong tiếp cận đất đai tiếp tục gia tăng. Đây là năm thứ ba liên tiếp chỉ số này giảm thứ hạng, năm 2023 giảm 10 bậc xếp thứ 55 cả nước cho thấy những tồn tại trong lĩnh vực này chưa được giải quyết, nỗ lực cải cách chưa đạt hiệu quả nhất định", ông Hùng trao đổi.

Thứ ba, tính năng động tiên phong của chính quyền tỉnh trong bảo đảm sự ổn định, nhất quán của môi trường kinh doanh cũng như việc thực hiện các cam kết cải thiện môi trường kinh doanh chưa đáp ứng kỳ vọng của doanh nghiệp.

Thứ tư, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự chưa thực sự ổn định và hiệu quả. Thứ năm, chi phí không chính thức không có chiều hướng thuyên giảm.

Trong số 10 chỉ số thành phần, Nghệ An có tới 5 chỉ số tụt nhiều hạng và xếp thứ bậc thấp so với cả nước.

Nhận thức được tầm quan trọng của chỉ số PCI đối với việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư và tăng trưởng kinh tế, từ năm 2012, Nghệ An đã sớm ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Đề án cải thiện, nâng cao chỉ số PCI với nhiều giải pháp đồng bộ.

Đặc biệt, theo Đề án cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025, mục tiêu đến năm 2025, Nghệ An nằm trong top 15 cả nước; phấn đấu năm 2024 Nghệ An xếp vị trí 20 - 25 cả nước về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Vì vậy, theo đại diện Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An, thời gian tới, tỉnh cần tăng cường cải cách hành chính bảo đảm thực chất, giảm thiểu chi phí không chính thức; bảo đảm sự minh bạch và công bằng trong các hoạt động kinh doanh;

Đồng thời, giải quyết trở ngại trong tiếp cận đất đai; đề cao tính năng động, tiên phong của chính quyền tỉnh trong bảo đảm sự ổn định, nhất quán của môi trường kinh doanh cũng như việc thực hiện các cam kết cải thiện môi trường kinh doanh.

Dùng chỉ số PCI làm căn cứ xếp loại thi đua

Về việc này, ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thông tin, việc nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và cải thiện chỉ số PCI không đơn giản là cải thiện thứ bậc để so sánh với các địa phương.

Chú trọng cải thiện chỉ số PCI là mục tiêu và động cơ để tỉnh Nghệ An thay đổi, tiến bộ hơn vì sự phát triển chung của tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp.

Để làm được điều đó, đòi hỏi phải phát huy tốt nhất vai trò và mối quan hệ tương tác, đồng hành giữa Chính quyền - VCCI, các Hội doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nghiệp.

Về phía chính quyền các cấp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn mỗi cơ quan, mỗi địa phương, mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính quyền phải tự ý thức nâng cao vai trò, trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Cụ thể, người đứng đầu mỗi Sở, ban, ngành, địa phương phải gắn trách nhiệm của sở mình, ngành mình, địa phương mình trong nỗ lực cải thiện chỉ số PCI.

Lãnh đạo tỉnh sẽ dùng kết quả đạt được từng chỉ số thành phần của chỉ số PCI làm một trong những căn cứ đánh giá xếp loại thi đua của từng cơ quan, đơn vị; đồng thời là căn cứ để xử lý công tác cán bộ quản lý, công chức, viên chức.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị các Sở, ngành và địa phương nghiêm túc, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó tập trung hoàn thành chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi công khai, minh bạch;

Rà soát để tăng số lượng các thủ tục hành chính có thể thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến, hạn chế để người dân, doanh nghiệp tiếp xúc trực tiếp với cơ quan chính quyền; sử dụng các công cụ quản lý điện tử để theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ, giảm thiểu giấy tờ và tăng cường hiệu quả công việc.

Nâng cao hiệu quả hoạt động tổ công tác liên ngành thúc đẩy cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hợp tác đầu tư nước ngoài.

Cải thiện khả năng tiếp cận đất đai để đảm bảo doanh nghiệp có thể tiếp cận đất đai một cách minh bạch, nhanh chóng và hiệu quả; triển khai Luật Đất đai 2024, kịp thời đưa các quy định mới của luật đất đai vào cuộc sống;

Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai minh bạch và công khai; đơn giản hóa quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lập kế hoạch quy hoạch và phát triển quỹ đất sạch để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp.

Đặc biệt là trong các khu công nghiệp, khu kinh tế; tăng cường giám sát và xử lý nhanh chóng các khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp.

Nghệ An sẽ nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, đảm bảo doanh nghiệp nhận được sự hỗ trợ tốt nhất từ chính quyền trong quá trình hoạt động.

Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, đảm bảo doanh nghiệp nhận được sự hỗ trợ tốt nhất từ chính quyền trong quá trình hoạt động.

Tăng cường đối thoại và kết nối với doanh nghiệp, lắng nghe và giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng.

