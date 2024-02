Nghệ An: Lượng hồ sơ đăng ký lao động sang Hàn Quốc tăng đột biến

Trao đổi với phóng viên, Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Nghệ An Trần Quốc Tuấn thông tin, vừa qua phía Trung tâm dịch vụ việc làm đã thực hiện việc nhận hồ sơ đối với trường hợp lao động đăng ký đi Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (gọi tắt là chương trình EPS).

Qua theo dõi năm nay số lượng hồ sơ người lao động đăng ký tuyển lao động Hàn Quốc tăng khá cao. Năm 2023 lượng hồ sơ khoảng trên 3000 lao động đăng ký thì năm nay lên tới trên 6.200 hồ sơ dự tuyển.

Hình ảnh người dân xếp hàng nộp hồ sơ lao động sang Hàn Quốc diện EPS dịp vừa qua.

Lý giải cho việc lượng lao động đăng ký hồ sơ tuyển lao động sang Hàn Quốc tại Nghệ An năm nay tăng gần gấp đôi năm 2023 như vậy, ông Tuấn cho biết là do vừa qua tại Nghệ An Trung tâm lao động ngoài nước đã có công văn gỡ lệnh cấm tuyển chọn lao động sang Hàn Quốc theo chương trình EDS đối với các địa phương gồm huyện Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò và huyện Hưng Nguyên. Do được gỡ lệnh cấm nên gười lao động ở các địa bàn trên đăng ký hồ sơ đi xuất khẩu sang Hàn Quốc khá nhiều.

Chi phí đi Hàn Quốc theo diện EDS là diện ưu đãi, thấp, với nức khoảng 630 USD (tương đương khoảng trên 15 triệu đồng) trong khi thu nhập mang lại hàng tháng ở mức 40-50 triệu đồng đó thị trường lao động Hàn Quốc lâu nay và xu thế vẫn là thị trường xuất khẩu lao động được nhiều người quan tâm và hướng tới.

Đến nay hồ sơ đăng ký đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc theo diện EPS đã chốt sổ. Người lao động sẽ chờ để sát hạch kỳ thi tiếng Hàn do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức, khi sát hạch tiếng Hàn đạt thì những lao động đó sẽ tiếp tục thi kỹ năng nghề, khi tiếp tục đạt thì hồ sơ người lao động được chuyển sang Hàn Quốc để các chủ lao động ở Hàn Quốc tiếp tục lựa chọn người lao động...Dự kiến năm nay tới Quý 4 tiếp tục có chương trình này nhưng chắc chắn lượng hồ sơ được phép tuyển chọn sẽ thấp hơn đầu năm nay.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: kinhtedothi.vn