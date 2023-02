Nghệ An: Người đàn ông mua bán số lượng ma túy lớn nhận án tử hình

Ngày 20/2, Trần Quốc Lô, SN 1974, trú tại xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An bị TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử sơ thẩm hình sự về tội Mua bán trái phép chất ma túy và tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Khoảng tháng 3/2022, Trần Quốc Lô đi đến khu vực xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An mua của người đàn ông dân tộc Mông không rõ lai lịch khoảng 3,5kg ma túy đá và 1 bánh heroin với tổng số tiền 470 triệu đồng. Sau đó, Lô đưa về nhà chia ra cất giấu nhiều chỗ để bán kiếm lời.

Khoảng 14h ngày 27/4/2022, Trần Quốc Lô bán cho Phạm Minh Giảng, trú tại Tp.Vinh 1 gói ma túy với giá 3 triệu đồng. Giảng chưa có tiền nên Lô cho nợ và nhờ Giảng mua cho 1 chiếc điện thoại để trừ nợ ma túy. Đến tối cùng ngày, Giảng đưa đến nhà cho Lô một chiếc điện thoại báo giá 1,2 triệu đồng và trả thêm cho Lô 1,8 triệu đồng tiền nợ mua ma túy. Sau khi mua được ma túy, Phan Minh Giảng đến cánh đồng gần đó sử dụng thì bị Công an tỉnh Nghệ An phát hiện và yêu cầu đưa về trụ sở làm việc..

Bị cáo Trần Văn Lô khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Khoảng 10h ngày 28/4, CQĐT giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lô. Thời điểm này, công an thu giữ trong túi quần 1 gói ma túy khối lượng 24,09g. Khám xét chỗ ở của Lô công an thu giữ 6 gói ma túy đá với tổng khối lượng gần 3,4 kg ma túy, 1 bánh heroin có khối lượng hơn 354 gam mục đích bán kiếm lời. Ngoài ra, Trần Quốc Lô còn cất giấu trái phép tại nhà 1 khẩu súng ngắn.

Theo đó, vào năm 2002 Lô bị TAND TX.Cửa Lò xử phạt 9 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Năm 2004 bị TAND Tp.Vinh xử phạt 12 tháng tù về tội danh trên. Chưa dùng lại ở đó, năm 2010, Lô bị TAND huyện Nghi Lộc xử phạt 36 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Tiếp đó, năm 2016, Lô bị đưa ra xét xử và HĐXX tuyên phạt 36 tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Ra tù chưa được bao lâu, Lô lại tiếp tục phạm tội.

Tại phiên tòa, Trần Quốc Lô thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo xin HĐXX cho mình một con đường sống để về làm lại cuộc đời nuôi mẹ già và con nhỏ.

Về khẩu súng bị thu giữ, Lô khai vào cuối năm 2021, trong một lần đi uống rượu tại Tx.Cửa Lò, Lô gặp và mua của một người đàn ông không rõ lai lịch. Mục đích Lô mua khẩu súng trên nhằm cất giấu sử dụng.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy, 2 năm tù về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hình phạt là tử hình. Đối với Phan Minh Giảng là người đã mua ma túy của Lô để sử dụng không xác định được khối lượng nên không đủ xử lý trách nhiệm hình sự. CQĐT đã ra quyết định xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tác giả: Hà Thị Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn