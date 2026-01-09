Nghệ An lên kế hoạch bồi dưỡng cán bộ cấp xã đáp ứng chính quyền địa phương 2 cấp

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An mới đây đã ban hành đề án “Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng mới cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026 – 2030”.

Theo nội dung đề án, từ 1/7/2025, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức vận hành trên phạm vi toàn quốc. Việc sáp nhập, tinh gọn bộ máy đã mang lại hiệu quả về tổ chức, quản lý, nhưng đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu hoàn toàn mới đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Nhiều chức năng, nhiệm vụ trước đây thuộc cấp huyện nay được chuyển giao cho cấp xã đảm nhiệm, làm tăng đáng kể khối lượng và mức độ phức tạp của công việc…

Theo đó, ngoài những ưu điểm đạt được thì bộc lộ những hạn chế như, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã chưa thực sự mạnh và đồng đều về trình độ, năng lực và bản lĩnh công tác; kỹ năng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và giải quyết các vấn đề phức tạp còn hạn chế, nhiều cán bộ chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về quản trị. Năng lực thực tiễn, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ chưa tương xứng với yêu cầu…

Bên cạnh đó nhận thức của một số cấp uỷ và người đứng đầu trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ chưa cao; thiếu tính chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo; chưa mạnh dạn đổi mới, đột phá, sáng tạo cách làm mới phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng địa phương.

Một bộ phận cán bộ, công chức cấp xã chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về chuẩn trình độ chuyên môn và lý luận chính trị; bộ kỹ năng công tác của một số cán bộ, công chức chưa hoàn thiện; công tác đánh giá cán bộ, công chức có nơi có lúc còn chưa thực chất, khách quan…

Vì vậy Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho rằng, việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Nghệ An đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt, mang tính cấp bách và thường xuyên.

Theo đó, mục tiêu cụ thể sẽ xây dựng chương trình, nội dung bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng mới cho các nhóm cán bộ, công chức cấp xã, gồm: cán bộ, công chức làm việc trong Đảng ủy cấp xã; HĐND và UBND cấp xã; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã.

Chỉ tiêu đến năm 2030 có từ 95% trở lên cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng cập nhật, kỹ năng mới theo từng đối tượng. Mỗi năm tổ chức 28- 32 lớp bồi dưỡng, mỗi lớp từ 60 - 70 học viên theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, tạo điều kiện học tập linh hoạt, phù hợp.

Chương trình bồi dưỡng được thiết kế theo hướng hiện đại, trong đó 30% là kiến thức lý luận, 70% là nghiệp vụ, kỹ năng và thực tiễn công tác của Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; xây dựng chương trình, nội dung bồi dưỡng có phần mở, phù hợp với các đối tượng; thiết kế chương trình bồi dưỡng hiện đại, linh hoạt;..

Để đề án đạt kết quả, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An phân công Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Chủ trì, phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tham mưu kiểm tra việc thực hiện đề án. Các ban, ngành liên quan khác thực hiện theo chức năng nhiệm vụ…

Kinh phí bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026 – 2030 do ngân sách nhà nước cấp; kinh phí của cơ quan quản lý, đơn vị sử dụng công chức; tài trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định.

Hiện, Nghệ An có 130 đơn vị hành chính cấp xã với 8.624 cán bộ, công chức cấp xã. Về trình độ chuyên môn: Tiến sĩ có 5 người, thạc sĩ có 1.018 người, đại học 7.430 người.

