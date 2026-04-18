18 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong hang đá

Sáu hài cốt được Đội quy tập mộ liệt sĩ Quân đoàn 34 tìm ra ngày 17/4 sau quá trình mở rộng khu vực tìm kiếm. Cách đây 6 ngày, 12 hài cốt cũng được đội quy tập phát hiện cách vị trí này vài chục mét sau tin báo của người dân.

Lực lượng quy tập phát hiện thêm 6 hài cốt liệt sĩ tại khu vực núi Chư Pa. Ảnh: Quân đoàn 34

Trước đó, anh A Hải, người dân làng Doch 1, trong lúc đi bắt dơi tại khu vực núi Chư Pa phát hiện hang đá có nhiều vật dụng sinh hoạt nghi của bộ đội và trình báo cơ quan chức năng.

Sau nhiều ngày, Quân đoàn 34 tìm thấy nhiều di vật gắn với sinh hoạt và chiến đấu của bộ đội như tăng, võng, vải dù, băng đạn AK, cúc áo, đế dép cao su, dây thông tin, bàn chải, lọ thuốc, quân hiệu, bát sắt...

Xương và các di vật của bộ đội được tìm thấy trong hang đá. Ảnh: Quân đoàn 34

Theo thượng tá Giang Lê Sáng, Chính trị viên Đội quy tập mộ liệt sĩ Quân đoàn 34, căn cứ tài liệu, khu vực núi Chư Pa từng là nơi hoạt động của một số đơn vị thuộc Mặt trận Tây Nguyên (B3) giai đoạn 1966-1969.

Từ năm 2020 đến nay, lực lượng này đã tìm kiếm, quy tập được 64 hài cốt tại khu vực núi Chư Pa.

Tác giả: Trần Hóa

Nguồn tin: vnexpress.net