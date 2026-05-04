Nghệ An: Tìm kiếm, quy tập 72 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Đội quy tập, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên đất Lào.

Theo thông tin từ Ban Công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An (Ban Chỉ đạo 515), mùa khô năm 2025-2026, Đội Quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiến hành khảo sát, tìm kiếm, quy tập được 72 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn 3 tỉnh: Xiengkhuang, Vientiane, Xaysomboun (Lào)

Theo kế hoạch, Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào sẽ được tổ chức vào ngày 20/5/2026 tại Nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc, xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An.

Để chuẩn bị chu đáo lễ tiếp nhận, hồi hương, truy điệu, an táng hài cốt các Anh hùng liệt sĩ, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành thông báo, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện toàn bộ nội dung chuẩn bị; phối hợp chặt chẽ với các tỉnh của Lào trong công tác tiếp nhận, bàn giao, hội đàm và hồi hương hài cốt liệt sĩ theo đúng kế hoạch đề ra.

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các sở, ngành liên quan thực hiện các thủ tục, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định cử đoàn công tác của tỉnh sang Lào tiếp nhận, bàn giao hài cốt liệt sĩ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được giao nhiệm vụ bảo đảm mọi mặt cho đoàn công tác 3 tỉnh: Xiengkhuang, Vientiane, Xaysomboun trong thời gian đoàn làm việc tại Nghệ An.

Chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ, Sở Y tế và Ủy ban nhân dân xã Đông Lộc thực hiện nội dung lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính; đồng thời xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng, tổ chức luyện tập bảo đảm lễ truy điệu, an táng diễn ra theo đúng kế hoạch, trang nghiêm.

Tác giả: Trần Trung Hiếu

Nguồn tin: nhandan.vn