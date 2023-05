Nghệ An lần đầu tiên trong năm cảnh báo cháy rừng toàn tỉnh lên cấp cực kỳ nguy hiểm

Ông Tăng Văn An - Trưởng Phòng Dự báo Khí tượng thủy văn, Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Bắc Trung Bộ cho biết, theo kết quả dự báo phân tích được, sau 3 ngày nắng nóng cao điểm, từ ngày 8/5 đến hết ngày 14/5, dự báo Nghệ An sẽ chuyển mưa trên diện rộng, hầu khắp các huyện, thành, thị. Đặc biệt lưu ý ngày 7/5 khả năng sẽ xảy ra mưa kèm gió giật, lốc xoáy ở một số địa phương như: Nghĩa Đàn, Thái Hoà, Quế Phong, Quỳ Hợp, Con Cuông, Tương Dương và Kỳ Sơn. Dự báo dài hơi hơn nhận thấy, từ tháng 5 đến tháng 7/2023, Nghệ An khả năng sẽ xảy ra hiện tượng ENSO. Cụ thể, hiện tượng ENSO tiếp tục duy trì ở trạng thái trung tính từ nay đến khoảng tháng 6/2023 với xác suất từ 80-90%; sau đó nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương tiếp tục có xu hướng tăng dần và nghiêng về hiện tượng El Nino, tức là số ngày nắng nóng sẽ xảy ra nhiều hơn số ngày mưa, bão.