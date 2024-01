Nghệ An: Làm rõ trách nhiệm vụ nhiều công nhân chết vì bụi phổi

Nguồn tin từ Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An chiều 5/1 cho biết: Những thông tin nêu trên được lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Trưởng BQL Khu kinh tế Đông Nam nêu ra vào ngày 4/1.

Theo đó, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 do UBND tỉnh Nghệ An tổ chức ngày 4/1, nói về vụ nhiều công nhân chết do mắc bụi phổi tại Công ty TNHH Châu Tiến, ông Lê Tiến Trị, Trưởng BQL Khu kinh tế Đông Nam khẳng định: "Đây là sự việc rất nghiêm trọng".

Công ty TNHH Châu Tiến (đóng tại huyện Nghi Lộc) nơi có hàng chục công nhân mắc bệnh bụi phổi, đến nay đã có 6 người tử vong. Ảnh Đ.B

Ông Trị cho biết thêm, sau khi xảy ra sự việc, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo lập đoàn kiểm tra liên ngành. Và trong kết luận kiểm tra sau đó, UBND tỉnh đã chỉ ra nhiều vi phạm tại công ty như về quan trắc môi trường, an toàn lao động. Đồng thời ra quyết định xử phạt Công ty Châu Tiến hơn 110 triệu đồng.

Sau khi xử phạt, UBND tỉnh Nghệ An cũng giao trách nhiệm cho các sở, ban ngành, địa phương và Công ty Châu Tiến khắc phục các tồn tại, hạn chế về hoạt động đầu tư, vệ sinh an toàn lao động, chính sách cho người lao động…

Ngoài 6 công nhân tử vong, vào cuối tháng 12/2023, trong đợt khám sức khỏe cho 81 công nhân Công ty Châu Tiến lại tiếp tục phát hiện 57 công nhân mắc bệnh bụi phổi.

Ông Trị cho rằng: "Công ty Châu Tiến phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và người lao động mắc bệnh. Cụ thể, doanh nghiệp phải thực hiện bồi thường cho thân nhân người tử vong; bồi thường, hỗ trợ theo quy định với công nhân đã được đoàn điều tra bệnh nghề nghiệp xác định mắc bệnh bụi phổi".

Trả lời về nội dung này, ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết: Tỉnh Nghệ An đang tập trung chỉ đạo khắc phục các tồn tại của Công ty Châu Tiến trong thời gian qua, đồng thời xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan.

Như Báo Đại Đoàn Kết đã thông tin, tính đến tính đến 28/11/2023, đã có 6 công nhân từng làm việc tại Công ty Châu Tiến (chuyên sản xuất bột đá) tử vong do bệnh bụi phổi silic.

Đến cuối tháng 12/2023, trong đợt khám sức khỏe cho 81 công nhân Công ty Châu Tiến lại tiếp tục phát hiện 57 công nhân mắc bệnh bụi phổi.

Trong đó, xác định có 19 người mắc bụi phổi silic thể nặng, 25 người thể trung bình. Những người từng làm việc ở Công ty Châu Tiến may mắn không mắc phải căn bệnh này thì phần lớn làm việc tại bộ phận bên ngoài như bảo vệ, kế toán, nhân viên văn phòng…

Tác giả: Bắc Vũ

Nguồn tin: daidoanket.vn