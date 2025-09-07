Nghệ An: Kịp thời cứu nạn một ngư dân bị tai nạn lao động trên biển

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Diễn Thành (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) đã khẩn trương điều động 1 ca nô cùng 6 cán bộ, chiến sĩ và quân y phối hợp với gia đình nạn nhân nhanh chóng tổ chức tiếp cận, sơ cứu ban đầu cho nạn nhân ngay trên biển và đưa nạn nhân vào bờ an toàn. Ảnh: TTXVN/Phát

Theo đó, vào khoảng 9 giờ 15 phút ngày 7/9, Đồn Biên phòng Diễn Thành nhận được tin báo của các thuyền viên trên tàu cá mang biển kiểm soát NA-91275-TS do ông Cao Huy Đông làm chủ, về việc ngư dân Đặng Văn Nhung (sinh năm 1969, trú tại xóm Yên Quang, xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) bị tai nạn lao động khi tàu đang khai thác hải sản ở khu vực cách cửa biển Lạch Vạn (xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) khoảng 13 hải lý. Ngư dân Đặng Văn Nhung bị dây thừng đứt đã văng vào vùng mặt, đầu gây chấn thương, máu chảy nhiều và choáng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Diễn Thành (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) đã khẩn trương điều động 1 ca nô, cùng 6 cán bộ, chiến sĩ và quân y phối hợp với gia đình nạn nhân nhanh chóng tổ chức tiếp cận, sơ cứu ban đầu cho nạn nhân ngay trên biển và đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Hiện ngư dân Đặng Văn Nhung đang được theo dõi, tình trạng sức khỏe ban đầu của ngư dân đã ổn định, không còn nguy hiểm đến tính mạng. Ảnh: TTXVN phát