Công bố những thí sinh đầu tiên trúng tuyển vào các trường công an nhân dân năm 2026

Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026 - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Theo thông báo của Học viện An ninh nhân dân, năm nay học viện có 15 thí sinh trúng tuyển theo diện tuyển thẳng, trong khi chỉ tiêu cho phương thức này là 23.

Trong đó, ngành nghiệp vụ an ninh có 9 thí sinh nam trúng tuyển/11 chỉ tiêu, 1 thí sinh nữ trúng tuyển/1 chỉ tiêu (thí sinh này đạt giải nhất môn lịch sử trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT đủ điều kiện trúng tuyển).

Ngành an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao: phía Bắc có 3 thí sinh nam trúng tuyển/3 chỉ tiêu (thí sinh đạt giải nhất khoa học kỹ thuật quốc gia và trong đội tuyển khoa học kỹ thuật quốc tế đủ điều kiện trúng tuyển). Phía nam có 1 thí sinh nam trúng tuyển/3 chỉ tiêu.

Ngành công nghệ thông tin có 1 thí sinh nam trúng tuyển/5 chỉ tiêu.

Học viện Anh ninh nhân dân cho biết số chỉ tiêu chưa tuyển đủ ở phương thức xét tuyển thẳng sẽ được chuyển sang các phương thức còn lại theo quy định.

Đối với thí sinh xét tuyển thẳng theo giải cuộc thi khoa học kỹ thuật phải tham gia bài thi đánh giá Bộ Công an và đảm bảo ngưỡng đầu vào theo quy định để đủ điều kiện trúng tuyển.

Học viện Cảnh sát nhân dân dành 20 chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển thẳng nhưng chỉ có 4 thí sinh trúng tuyển. Trong đó, có 2 thí sinh nữ trúng tuyển/2 chỉ tiêu, 2 thí sinh nam trúng tuyển/18 chỉ tiêu.

Học viện Chính trị Công an nhân dân thông báo có 5 thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng. Trong đó có 3 thí sinh nam thuộc ban tuyển sinh Nghệ An và Bắc Ninh, Đồng Nai, 2 thí sinh nữ thuộc ban tuyển sinh Công an thành phố Huế, TP.HCM.

Trường đại học Cảnh sát nhân dân có 2 thí sinh nữ trúng tuyển/2 chỉ tiêu. Không có thí sinh nam trúng tuyển do không có hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng.

2 thí sinh nữ trúng tuyển, gồm: 1 thí sinh đạt giải nhì môn lịch sử trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT, 1 thí sinh đạt giải ba môn hóa học.

Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh có 3 thí sinh trúng tuyển thẳng vào nhóm ngành kỹ thuật - hậu cần, gồm 2 thí sinh nữ và 1 thí sinh nam. Cả 3 thí sinh này đều trúng tuyển do đạt giải cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia.

Với số lượng chỉ tiêu tuyển chưa đủ ở phương thức xét tuyển thẳng, Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh sẽ chuyển sang chỉ tiêu sang các phương thức còn lại, theo đó, chỉ tiêu phương thức 2 và 3 được điều chỉnh như sau:

- Nhóm ngành kỹ thuật - hậu cần: 197 chỉ tiêu, trong đó phía Bắc 98 chỉ tiêu (89 nam, 9 nữ); phía Nam 99 chỉ tiêu (90 nam, 9 nữ).

- Ngành y khoa gửi Học viện Quân y: 50 chỉ tiêu (45 nam, 5 nữ).

- Ngành y khoa gửi Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội: 30 chỉ tiêu (27 nam, 3 nữ).

- Ngành kỹ thuật điện tử, viễn thông gửi Học viện Kỹ thuật Mật mã: 20 chỉ tiêu (20 nam).

Trường đại học An ninh nhân dân công bố danh sách 6 thí sinh trúng tuyển theo diện tuyển thẳng, gồm 5 thí sinh nam và 1 thí sinh nữ.

Riêng với thí sinh nữ, có 3 thí sinh cùng đạt giải nhì kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT, trường xét chọn 1 thí sinh trúng tuyển có điểm trung bình chung 3 năm của môn đạt giải cao nhất, đạt 9,9 điểm.

Danh sách các thí sinh trúng tuyển thẳng năm 2026 vào Trường đại học An ninh nhân dân như sau:

Trường đại học An ninh nhân dân lưu ý, thí sinh trúng tuyển thẳng cần nộp bản chính giấy chứng nhận, xác nhận kết quả giải đạt được về công an đơn vị, địa phương nơi sơ tuyển trước ngày 22-6.

Đồng thời phải đăng ký nguyện vọng 1 vào trường trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời gian từ ngày 2-7 đến ngày 14-7. Xác nhận nhập học trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17h00, ngày 21-8.

Năm nay có hơn 22.300 thí sinh đăng ký dự thi vào 8 trường Công an nhân dân, trong khi chỉ tiêu chỉ khoảng 2.070. Ba phương thức tuyển sinh của các trường công an nhân dân năm 2026, gồm: xét tuyển thẳng, xét kết hợp chứng chỉ quốc tế kết hợp với bài thi đánh giá của Bộ Công an, xét kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp với bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Tác giả: Nguyên Bảo

Nguồn tin: tuoitre.vn