Cho ý kiến dự thảo Quyết định phân cấp thẩm quyền quyết định tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên dùng, diện tích công trình sự nghiệp của các cơ quan, tổ chức

Quang cảnh buổi làm việc

Dự thảo Quyết định này quy định chi tiết các nội dung được giao tại Nghị định số 155/2025/NĐ-CP về thẩm quyền quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên dùng và diện tích công trình sự nghiệp, làm cơ sở cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nghệ An thực hiện thống nhất.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Tiến Dũng báo cáo các nội dung của dự thảo

Đối tượng áp dụng của dự thảo Quyết định này gồm: Cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc UBND tỉnh (Cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác, đơn vị sự nghiệp công lập); UBND cấp xã; Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND tỉnh, UBND cấp xã.

Theo đó, các cơ quan, tổ chức là cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND cấp xã quyết định tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên dùng thuộc trụ sở làm việc tại cơ quan, đơn vị mình và các đơn vị dự toán trực thuộc (nếu có).

Trường hợp Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành đã quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên dùng thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước thì xác định diện tích chuyên dùng căn cứ quy định chi tiết hướng dẫn của Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND cấp xã quyết định tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên dùng thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp tại cơ quan, đơn vị mình và các đơn vị dự toán trực thuộc.

Trường hợp Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành đã quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên dùng thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước thì xác định diện tích chuyên dùng căn cứ quy định chi tiết hướng dẫn của Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành.

Sở Y tế và Chủ tịch UBND cấp xã quyết định tiêu chuẩn, định mức diện tích công trình sự nghiệp trong lĩnh vực y tế đối với cơ quan, đơn vị mình và các đơn vị dự toán trực thuộc căn cứ theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Sở Giáo dục và Đào tạo và Chủ tịch UBND cấp xã quyết định tiêu chuẩn, định mức diện tích công trình sự nghiệp trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo đối với cơ quan, đơn vị mình và các đơn vị dự toán trực thuộc theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường hợp Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa quy định chi tiết hướng dẫn hoặc chưa quy định chi tiết hướng dẫn đầy đủ, Sở Giáo dục và Đào tạo và Chủ tịch UBND cấp xã quyết định tiêu chuẩn, định mức diện tích công trình sự nghiệp trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo đối với cơ quan, đơn vị mình và các đơn vị dự toán trực thuộc. Sau khi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết hướng dẫn, các cơ quan, đơn vị được phân cấp có trách nhiệm rà soát để ban hành mới, thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung quyết định tiêu chuẩn, định mức cho phù hợp…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An thống nhất thông qua dự thảo Quyết định. Giao cơ quan soạn thảo – Sở Tài chính hoàn thiện dự thảo để trình UBND tỉnh phê duyệt. Đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu cơ chế kiểm tra, giám sát trong phân cấp thẩm quyền quyết định tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên dùng, diện tích công trình sự nghiệp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn