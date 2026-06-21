Bé gái 12 tuổi bị sát hại, phi tang xuống giếng

Ngày 21/6, Công an tỉnh Đăk Lăk cho biết, tối hôm qua, Công an xã Pơng Drang tiếp nhận tin báo của gia đình ở thôn 4 về việc con gái 12 tuổi đi học bằng xe máy điện nhưng không trở về nhà.

Lực lượng công an tổ chức tìm kiếm, đồng thời trích xuất dữ liệu từ các camera an ninh trên địa bàn. Kết quả cho thấy trong khoảng từ 13h30 đến 14h cùng ngày, bé gái xuất hiện trên xe máy điện cùng một thanh niên.

Bé gái xuất hiện trên xe máy điện cùng một thanh niên. Ảnh: Cắt từ video

Qua xác minh, công an xác định người đi cùng nạn nhân là thanh niên 20 tuổi ở thôn 9 và mời đến làm việc. Ban đầu, người này không thừa nhận liên quan vụ việc.

Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thi thể bé gái dưới giếng nước trong rẫy cà phê của gia đình thanh niên này.

Theo lời khai ban đầu, thanh niên cho rằng do bé gái "nợ tiền không trả" nên đã hẹn gặp để nói chuyện. Trong lúc cãi vã, anh ta dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều lần vào đầu nạn nhân.

Khi bé gái bất tỉnh, người này bế nạn nhân đến giếng nước rồi thả xuống. Sau đó, nghi phạm lấy xe máy điện của nạn nhân mang đi cầm cố, được 8 triệu đồng.

Vụ án đang được Công an tỉnh Đăk Lăk làm rõ.

Tác giả: Kim Thi

Nguồn tin: vnexpress.net