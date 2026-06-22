Bỉ bị Iran cầm chân, cuộc đua bảng G trở nên ‘nghẹt thở’

Bỉ hòa Iran 0-0 tại SoFi Stadium, Inglewood (Mỹ), ở lượt trận thứ 2 bảng G World Cup 2026. Không có bàn thắng nào được công nhận, nhưng trận đấu vẫn tạo ra hàng loạt bước ngoặt khiến cả 2 đội phải bước vào lượt cuối với áp lực lớn.

Romelu Lukaku và đội tuyển Bỉ đã rất thất vọng trước Iran.

Iran tưởng đã vượt lên trong hiệp một khi Mehdi Taremi đưa bóng vào lưới Bỉ. Tuy nhiên, VAR xác định tiền đạo này việt vị, khước từ khoảnh khắc có thể thay đổi hoàn toàn cục diện.

Mehdi Taremi và đội tuyển Iran đã thể hiện rất tốt khi đối đầu tuyển Bỉ ở lượt trận thứ hai bảng G World Cup 2026.

Bỉ kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội hơn, song Alireza Beiranvand là chốt chặn không thể vượt qua. Thủ thành Iran có pha cứu thua xuất sắc bằng một tay trước cú dứt điểm cận thành của Maxim De Cuyper sau đường căng ngang của Kevin De Bruyne.

Bước ngoặt khác đến ở phút 66, khi Nathan Ngoy xử lý hỏng đường chuyền về, để Taremi thoát xuống rồi buộc phải phạm lỗi. Trung vệ Bỉ nhận thẻ đỏ trực tiếp vì ngăn cản một cơ hội ghi bàn rõ rệt.

Trung vệ Nathan Ngoy của đội tuyển Bỉ đã bị truất quyền thi đấu trong hiệp hai.

Iran được chơi hơn người trong phần còn lại nhưng không thể tận dụng để giành chiến thắng. Ngược lại, thủ môn Thibaut Courtois vẫn giữ được sự tập trung, có những pha cản phá quan trọng giúp Bỉ bảo toàn 1 điểm.

Trận hòa càng làm lộ rõ vấn đề của Bỉ trên hàng công. Bàn thắng gần nhất do một cầu thủ Bỉ ghi tại World Cup vẫn là pha lập công của Michy Batshuayi trong trận thắng Canada 1-0 ngày 23/11/2022.

Ở trận hòa Ai Cập tại lượt đầu, “Quỷ đỏ” Bỉ chỉ có bàn gỡ từ pha phản lưới của đối thủ.

Kevin De Bruyne và đội tuyển Bỉ đã gặp rất nhiều khó khăn ở vòng bảng World Cup 2026.

Sau 2 lượt trận, Bỉ và Iran cùng có 2 điểm với 2 trận hòa. Không đội nào giành được lợi thế rõ rệt, do đó chiến thắng ở lượt cuối sẽ giúp họ chắc suất nằm trong 2 đội dẫn đầu bảng G, giành vé vào vòng 32 đội.

Theo lịch thi đấu, ở lượt cuối bảng G, Iran sẽ đụng độ Ai Cập, còn Bỉ đối đầu New Zealand; 2 trận cùng diễn ra lúc 10 giờ ngày 27/6 (giờ Hà Nội).

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn