Khắc phục tình trạng thiếu hụt công chức ở các xã miền núi Nghệ An

Cán bộ xã Anh Sơn hướng dẫn người dân đến làm thủ tục hành chính. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Cán bộ bị quá tải công việc

Tại xã biên giới Keng Đu, theo quy định, xã có 59 biên chế (không bao gồm lực lượng quân sự), nhưng đến nay mới chỉ có 33 công chức. Ông Thò Bá Rê, Bí thư Đảng ủy xã cho biết, trung bình, mỗi công chức phải đảm đương công việc của hai người. Một số công chức phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực. Người ít, việc nhiều, dẫn tới cán bộ bị quá tải.

Phòng Kinh tế hiện mới chỉ có 4 người, gồm một phó trưởng phòng, một kế toán và hai chuyên viên, phải gánh phần việc của 13 người. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Keng Đu Lương Văn Ngam, riêng chế độ báo cáo, trung bình một ngày, mỗi bộ phận phải thực hiện năm công văn, báo cáo. “Nếu không ngủ trưa, người phụ trách bộ phận chỉ có thể hoàn thành được tối đa ba báo cáo; hai báo cáo còn lại buộc phải chậm. Bí thư, Chủ tịch xã trực tiếp soạn thảo văn bản, để các phòng chuyên môn kiểm tra lại, trình ký, vậy mà đôi khi vẫn chưa kịp”, ông Ngam chia sẻ.

Theo lãnh đạo xã Keng Đu, thông báo ban hành ngày 13/4/2026 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An, có 58 chỉ tiêu tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức khối Đảng, đoàn thể cấp xã tại 18 xã khu vực miền núi, biên giới của tỉnh. Căn cứ vào quy định, xã Keng Đu có một cán bộ không chuyên trách đáp ứng tiêu chí tuyển dụng nhưng lại không nằm trong chỉ tiêu tuyển dụng đợt này. Trong khi đó, đội ngũ không chuyên trách dừng hoạt động từ ngày 31/5, Keng Đu cũng không được luân chuyển, điều động nhân sự nào từ các sở, ngành cấp tỉnh.

Tại xã Huồi Tụ, đồng chí Dềnh Bá Lồng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cho hay, khối chính quyền chỉ tiêu giao 32 công chức, nhưng mới chỉ có 13 người. Cụ thể, Văn phòng Ủy ban nhân dân hiện chưa có công chức nào. Phòng Kinh tế chỉ có 2 người. Phòng Văn hóa 3 người. Trung tâm phục vụ hành chính công 2 người. Công chức khối Đảng, đoàn thể đang thiếu đến 17 người. Đặc biệt, Đoàn Thanh niên xã chưa có công chức nào.

Trước đó, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã nghỉ theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP; còn Bí thư do quá tuổi nên đã chuyển sang Ban Văn hóa của Hội đồng nhân dân. Giờ đây, khi cần xác nhận của Đoàn Thanh niên để thẩm tra lý lịch của người vào Đảng là không có. Thực tế, thiếu biên chế, thiếu cán bộ chuyên môn sâu không chỉ xảy ra ở xã Keng Đu hay Huồi Tụ, mà xảy ra ở nhiều xã miền núi, như: Mường Lống, Bình Chuẩn, Hữu Khuông, Châu Bình…

Cần kịp thời giải quyết

Từ ngày 1/7/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cho chủ trương thực hiện tiếp nhận, điều động, biệt phái 109 trường hợp về khối chính quyền cấp xã; trong đó điều động, biệt phái 64 lượt cán bộ, công chức từ cấp tỉnh (9 trường hợp) và từ các xã đang thừa công chức (55 trường hợp) đến công tác tại các xã còn thiếu cán bộ, công chức; tiếp nhận 45 viên chức đơn vị sự nghiệp công lập có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định để bổ sung cho các xã còn thiếu.

Bên cạnh đó, theo nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành có hiệu lực từ ngày 12/12/2025, cán bộ, công chức, viên chức được điều động, luân chuyển, biệt phái đến công tác tại 79 xã miền núi sẽ được hỗ trợ tương ứng 1,75 lần và 1,5 lần mức lương cơ sở/ người/tháng, tùy theo địa bàn công tác. Tuy nhiên, tính đến ngày 16/4/2026, đối chiếu với quy định, toàn tỉnh còn thiếu hụt 398 biên chế công chức, tập trung tại 85 địa phương, trong đó có các xã không sáp nhập.

Để kịp thời bổ sung nhân lực còn thiếu cho các xã, ngày 16/5 vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành kế hoạch tuyển 165 người hoạt động không chuyên trách làm công chức khối chính quyền tại 63 xã trong toàn tỉnh. Kết quả đã tiếp nhận được 122 trường hợp trúng tuyển vào công chức cấp xã theo quy định.

Trước đó, ngày 13/4/2026, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An cũng đã ban hành thông báo tuyển dụng 58 người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức khối Đảng, đoàn thể tại 18 xã khu vực miền núi, biên giới đang thiếu nhiều nhân sự. Kết quả, 47 thí sinh đã vượt qua kỳ kiểm tra, sát hạch, vẫn thiếu 11 công chức khối Đảng, đoàn thể cấp xã so với kế hoạch tuyển dụng.

Bàn về giải pháp, từ quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An trong kế hoạch tuyển dụng 58 người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức khối Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Huồi Tụ Dềnh Bá Lồng cho rằng, cần nới lỏng điều kiện tuyển dụng bởi nhiều trường hợp tốt nghiệp đại học, có chuyên môn tốt, nhưng lại không đủ 5 năm công tác.

Ông La Văn Thái, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hữu Khuông cho biết, Ủy ban nhân dân xã vừa được bổ sung một công chức trong đợt tuyển dụng 165 người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức khối chính quyền, song vẫn thiếu 16 công chức. Mong muốn Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chuyển cán bộ từ các địa phương, đơn vị khác bổ sung cho xã, bảo đảm vận hành bộ máy cơ sở.

Trưởng Phòng Xây dựng chính quyền, Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An Ngô Trí Cương cho biết, để khắc phục tình trạng thừa-thiếu cán bộ, công chức cấp xã, Sở Nội vụ sẽ tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ ba nhóm giải pháp trọng tâm: tiếp tục điều động, luân chuyển, biệt phái, bố trí lại cán bộ, công chức từ nơi dôi dư sang nơi còn thiếu; ưu tiên bổ sung nhân lực cho các xã miền núi, biên giới, các xã có địa bàn rộng, khối lượng công việc lớn; tiếp tục rà soát nhu cầu của từng địa phương để xây dựng kế hoạch tuyển dụng phù hợp, bảo đảm khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân lực kéo dài tại một số xã.

Tác giả: Trần Trung Hiếu

Nguồn tin: nhandan.vn