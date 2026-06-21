Tỷ phú 93 tuổi bị kết tội tấn công tình dục

Ông Frank Stronach, 93 tuổi, bị 7 phụ nữ khiếu nại về 12 tội tình dục và đều không nhận tội. Hôm 19/6, ông bị Tòa án Ontario đã tuyên có tội với 2 cáo buộc của 2 phụ nữ.

Vụ đầu tiên xảy ra năm 1980 khi người phụ nữ đến căn hộ của ông Stronach ở Toronto sau bữa tối chung.

Vụ thứ 2 vào cuối những năm 1970, liên quan đến một người phụ nữ cáo buộc ông ta đã "đụng chạm" bà tại căn hộ của ông.

Vị tỷ phú không trả lời xét hỏi mà ủy quyền luật sư. Ông trước đó phủ nhận mọi cáo buộc chống lại mình và tuyên bố rằng những người tố cáo "đều vì tiền".

Ông Frank Stronach rời tòa án hôm 19/6. Ảnh: WSJ

Một trong những luật sư của tỷ phú này cho biết "vô cùng vui mừng" vì thân chủ được tuyên vô tội với các cáo buộc nghiêm trọng khác, bao gồm hiếp dâm và nhiều tội danh tấn công tình dục.

Ông sẽ bị tuyên án sau và sẽ phải đối mặt với một phiên tòa xét xử tội tấn công tình dục khác, với nạn nhân khác vào năm tới.

Cảnh sát đã bắt giữ và buộc tội tỷ phú này vào năm 2024 với các tội danh hình sự, bao gồm tấn công tình dục và hiếp dâm, liên quan đến các tội ác bị cáo buộc xảy ra từ những năm 1970 đến năm 2024.

Ông Stronach, 93 tuổi, người gốc Áo, đã thành lập công ty phụ tùng ô tô Magna International của Canada vào năm 1957 và sau đó trở thành một trong những người giàu nhất nước này. Ông cũng sáng lập Tập đoàn Stronach, một công ty chuyên về đua ngựa.

Stronach từ chức chủ tịch của Magna vào năm 2011 và thành lập đảng chính trị riêng của mình tại quê hương Áo vào năm sau đó.

Ông có con gái là Belinda Stronach, từng làm Bộ trưởng Lao động và Bộ trưởng Cải cách Dân chủ của Canada. Rời chính trường, bà đảm nhiệm các vai trò lãnh đạo tại doanh nghiệp của cha.

Tác giả: Hải Thư

Nguồn tin: vnexpress.net