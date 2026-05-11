Nghệ An siết quản lý tài sản công, gỡ vướng cho cơ sở

UBND tỉnh Nghệ An họp cho ý kiến về danh mục mua sắm tập trung và chính sách miễn, giảm tiền thuê nhà thuộc tài sản công không sử dụng để ở. Ảnh: Thành Cường

Nghệ An tinh giản danh mục, mở rộng phạm vi mua sắm tập trung

Tại cuộc họp, ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã nghe và cho ý kiến đối với 2 dự thảo quan trọng liên quan đến quản lý, khai thác tài sản công trên địa bàn.

Theo dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về danh mục tài sản mua sắm tập trung, nhiều điểm mới được đề xuất nhằm đồng bộ với các quy định hiện hành của Chính phủ và phù hợp hơn với thực tế vận hành tại cơ sở.

Đại diện Sở Tài chính Nghệ An cho biết, dự thảo lần này tập trung tinh giản danh mục tài sản mua sắm tập trung, đồng thời bãi bỏ quy định về hạn mức giá trị tối thiểu. Việc bỏ “rào cản” về giá trị được đánh giá sẽ mở rộng phạm vi áp dụng, tạo điều kiện cho nhiều cơ quan, đơn vị chủ động tham gia cơ chế mua sắm tập trung.

Dự thảo cũng làm rõ vai trò của Trung tâm Dịch vụ công ngành Tài chính trong thực hiện mua sắm cho các cơ quan Đảng, Nhà nước và các đơn vị liên quan, ngoại trừ cấp tỉnh. Cùng với đó là điều chỉnh thời gian đăng ký mua sắm, kiện toàn quy trình tổ chức nhằm hướng tới mô hình quản lý linh hoạt, giảm khâu trung gian và sát thực tế hơn.

Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát kỹ danh mục tài sản, loại bỏ những hạng mục không thật sự cần thiết; đồng thời nghiên cứu cơ chế riêng đối với các gói mua sắm đặc thù trong lĩnh vực khoa học, công nghệ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An cũng đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét xây dựng hạn mức mua sắm hợp lý để tháo gỡ khó khăn cho đơn vị cấp cơ sở, tránh phát sinh thêm áp lực thủ tục hành chính trong quá trình triển khai.

Minh bạch ưu đãi thuê tài sản công

Cùng với nội dung mua sắm tập trung, dự thảo quy định chính sách miễn, giảm tiền thuê nhà là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở cũng nhận được nhiều ý kiến thảo luận.

Theo dự thảo, các tổ chức hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ sẽ được miễn hoàn toàn tiền thuê trụ sở làm việc. Trong khi đó, các đơn vị xã hội hóa và tổ chức kinh tế tập thể sẽ được giảm khoản tiền thuê tương ứng với phần tiền thuê đất cấu thành trong đơn giá thuê nhà khi sử dụng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chính sách này được kỳ vọng sẽ tạo thêm điều kiện về cơ sở hạ tầng cho các nhóm đối tượng đặc thù, nhất là những đơn vị hoạt động công ích, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại Nghệ An.

Kết luận cuộc họp, ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu phải thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương trong quản lý tài sản công; đồng thời bảo đảm công khai, minh bạch trong việc cho thuê tài sản công, đúng đối tượng, đúng định giá và đúng quy trình tổ chức thực hiện.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An, việc hoàn thiện các cơ chế mới không chỉ nhằm siết chặt quản lý tài sản công mà còn hướng tới mục tiêu sử dụng hiệu quả nguồn lực ngân sách, tạo môi trường thuận lợi hơn cho các tổ chức, đơn vị hoạt động ổn định và phát triển lâu dài.

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: thanhtra.com.vn