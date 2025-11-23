Nghệ An: Khi ngõ phố, số nhà trở thành nơi tập kết hàng hóa ủng hộ bà con vùng lũ

Số nhà, ngõ phố trở thành điểm tập kết

Số 69 Phan Đình Phùng hay số 12 Đặng Thái Thân (phường Thành Vinh, Nghệ An) những ngày gần đây trở nên đông đúc.

Số nhà, ngõ phố ấy trở thành là điểm tập kết hàng hóa, đồ dùng, nhu yếu phẩm mà người dân ở TP Vinh cũ nói riêng, ở Nghệ An nói chung mang đến ủng hộ, gửi gắm tấm lòng, cùng nhau hướng về bà con vùng lũ ở các tỉnh Trung Bộ.

Từ các trang mạng, hội nhóm, người dân tự lan truyền việc quyên góp hỗ trợ người dân các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đang chống chọi với lũ lụt. Tất cả những ủng hộ bằng vật chất như nhu yếu phẩm, thuốc men, quần áo... được chuyển trực tiếp về địa chỉ 69 Phan Đình Phùng và 12 Đặng Thái Thân để tập kết. Từ những điểm tập kết này, hàng hóa nhu yếu phẩm ủng hộ người dân vùng lũ được nhà hảo tâm, tình nguyện viên tại đây tổ chức xe tải, lần lượt xuất phát hướng về bà con vùng lũ.

Nhiều ngày qua, hàng hóa nhu yếu phẩm được người dân kêu gọi hỗ trợ bà con vùng lũ được tập kết tại số 12 Đặng Thái Thân để vận chuyển, phân phát cho bà con vùng lũ.

Vừa xếp hàng từ xe ô tô cá nhân xuống điểm tập kết hàng hóa tại số 12 Đặng Thái Thân, vợ chồng chị Nguyễn Hoàng Giang (phường Vinh Hưng, Nghệ An) cho biết, trước khó khăn do mưa lũ gây ra với người dân các tỉnh Trung Bộ, với mong muốn sẻ chia cùng bà con, gia đình anh chị đã tự bỏ kinh phí mua nước đóng chai, mỳ tôm, gom những đồ dùng còn mới để gửi ủng hộ bà con.

“Sống trong vùng chịu mưa lũ quanh năm, chúng tôi hiểu những khó khăn do mưa lũ gây ra, với tấm lòng nhỏ bé, gia đình tự bỏ kinh phí để mua những nhu yếu phẩm, đồ dùng cần thiết, mong mỏi gửi vào dân vùng lũ, để người dân có thêm động lực, vượt qua khó khăn lúc này” - Chị Giang chia sẻ.

Tại điểm tập kết hàng hóa, nhu yếu phẩm ủng hộ bà con vùng lũ ở số 69 Phan Đình Phùng, anh Phan Hùng Sơn cho biết, những ngày qua, tại đây nhận được rất nhiều hàng hóa nhu yếu phẩm của người dân trên địa bàn gửi ủng hộ bà con vùng lũ. Địa điểm này không phải mới mà lâu nay trở thành điểm gửi, ủng hộ hiện vật như hàng hóa, đồ dùng, nhu yếu phẩm của người dân để ủng hộ các hoàn cảnh nghèo, vùng lũ lụt tại địa phương cũng như các tỉnh. Từ đây, nhóm thiện nguyện, các tình nguyện viên sẽ cùng nhau phối hợp, vận chuyển trao cho người dân.

Những số nhà, dãy phố trở nên sôi động với hoạt động quyên góp hàng hóa, nhu yếu phẩm chia sẻ với Nhân dân vùng lũ.

“Trong dịp này, khi các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đang chịu ảnh hưởng nặng từ lũ lụt, các tình nguyện viên, nhóm thiện nguyện chúng tôi đứng ra nhận các hàng hóa bà con ở khu vực TP Vinh cũ, các xã, phường lân cận tại 69 Phan Đình Phùng rồi tập kết qua điểm 12 Đặng Thái Thân. Sau đó từ Đặng Thái Thân thì hàng hóa được bốc lên xe tải, chở vào phân phát tận nơi cho bà con ở các tỉnh đang gặp khó khăn do lũ lụt” - anh Sơn bày tỏ.

“Một miếng khi đói bằng một gói khi no”

Không chỉ kêu gọi quyên góp nhu yếu phẩm, quần áo, chăn màn... hướng về bà con vùng lũ. Trước khó khăn, thiếu thốn của người dân, những ngày qua một số nhóm thiện nguyện ở Nghệ An còn lập bếp dã chiến, nấu những suất cơm để phân phát, hỗ trợ bà con.

Chị Bùi Thị Phương, một trong những tình nguyện viên tham gia nhóm thiện nguyện “Bếp ăn 0 đồng Nghệ An” cho biết, những ngày qua, khi mưa lũ khiến bà con ở nhiều tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk đối diện khó khăn, thiếu thốn, nhóm tình nguyện viên không những kêu gọi ủng hộ hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con mà còn tổ chức bếp ăn hỗ trợ hàng nghìn suất ăn nơi vùng lũ.

Nhu yếu phẩm được tập kết để vận chuyển, phân phát tới bà con vùng lũ.

“Những ngày qua, từ điểm tập kết hàng ủng hộ ở 12 Đặng Thái Thân, nhóm bếp ăn 0 đồng Nghệ An đã trực tiếp dùng xe tải vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm đến một số tỉnh như Bình Định cũ nay thuộc tỉnh Gia Lai, Phú Yên cũ nay thuộc tỉnh Đắc Lắk. Ngoài ra, anh em tình nguyện viên cũng trực tiếp đưa thực phẩm, tổ chức các bếp nấu ăn dã chiến tại vũng lũ hai tỉnh trên, trao quà cho bà con, nấu hàng nghìn suất cơm mỗi ngày gửi tới bà con. Chỉ mong bà con vùng chịu cảnh lũ lụt vượt qua khó khăn, mất mát để sớm ổn định lại cuộc sống” - chị Phương chia sẻ.

Ngày thường phải tất bật kiếm sống với nghề lái xe tải chở hàng, nhưng những ngày qua, anh Nguyễn Trung Hải (phường Thành Vinh, Nghệ An) cũng tạm gác lại công việc, tham gia hỗ trợ tiếp nhận hàng hóa ủng hộ mà người dân gửi về số 12 Đặng Thái Thân.

Anh Hải cho biết, nhà gần địa điểm tiếp nhận, thấy bà con tham gia tích cực, trách nhiệm, bản thân anh cũng hỗ trợ, góp sức mình, hướng tới bà con đang khó khăn do lũ lụt. Chỉ mong những tấm lòng, sự ủng hộ của người dân được kịp thời lên những chuyến xe, chở vào phân phát cho người dân vùng lũ đang khó khăn, thiếu thốn.

Nhu yếu phẩm, quần áo, chăn màn...quyên góp được người dân tại đây phân loại, bọc thành túi, sau đó được xếp lên xe tải vận chuyển vào các vùng lũ, phát trực tiếp cho người dân.

Vừa hỗ trợ xếp hàng vào khu vực tiếp nhận, anh Hải vừa tâm sự: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no, với tinh thần hướng về bà con đang đối diện khó khăn với lũ lụt, tôi cũng như nhiều gia đình trong khu phố, hỗ trợ nhận hàng, xếp hàng, gửi hàng vào cho bà con vùng lũ kịp thời. Mong rằng với sự quan tâm, góp sức, góp của và đặc biệt là tấm lòng từ Nghệ An, bà con vùng lũ sớm qua những khó khăn, sớm ổn định lại cuộc sống”.

Hàng hóa đủ các loại từ gạo, mỳ tôm, quần áo, chăn màn, nước đóng chai....cứ thế mỗi giờ trôi qua lại nhiều hơn ở điểm nhận tập kết 12 Đặng Thái Thân. Cả một khu vực dân cư, hàng hóa nhu yếu phẩm chất cao, người dân địa phương tiếp nhận, phân loại từng gói cẩn thận rồi chờ xếp lên xe tải. Chẳng ai hối thúc ai, chẳng ai phàn nàn, với họ đó như là trách nhiệm, sự góp sức của bản thân mình hướng tới người dân vùng lũ, tất cả với tấm lòng mong bà con vững vàng, vượt qua bão lũ, sớm ổn định lại cuộc sống.

